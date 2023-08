Lehečka se v žebříčku ATP posunul poprvé do třicítky, patří mu 29. místo

Londýn - Tenista Jiří Lehečka se po finálové účasti na turnaji ve Winston-Salemu posunul poprvé v kariéře do první třicítky světového žebříčku. Kariérní maximum v pořadí ATP si vylepšil na 29. místo. Českou jedničkou mezi ženami je dál Markéta Vondroušová, která figuruje v hodnocení WTA na devátém místě před desátou Karolínou Muchovou.

Do grandslamového US Open, které dnes začne v New Yorku, vstoupí jako světové jedničky Carlos Alcaraz a Iga Šwiateková. Španělský úřadující šampion bude hájit žebříčkovou pozici před hvězdným Srbem Novakem Djokovičem, který zaostává jen o 20 bodů. Polka Šwiateková vede s přehledem před Arynou Sabalenkovou z Běloruska.

Tenisové žebříčky ATP k 28. srpnu (v závorce předchozí umístění): Dvouhra: 1. (1.) Alcaraz (Šp.) 9815, 2. (2.) Djokovič (Srb.) 9795, 3. (3.) Medveděv (Rus.) 6260, 4. (4.) Rune (Dán.) 4790, 5. (5.) Ruud (Nor.) 4715, 6. (6.) Sinner (It.) 4645, 7. (7.) Tsitsipas (Řec.) 4580, 8. (8.) Rubljov (Rus.) 4515, 9. (9.) Fritz 3605, 10. (10.) Tiafoe (oba USA) 3050, ...29. (35.) Lehečka (ČR) 1338. Čtyřhra: 1. (1.) N. Skupski (Brit.) 7970, 2. (1.) Koolhof (Niz.) 7820, 3. (3.) Krajicek (USA) 7120, 4. (4.) Dodig (Chorv.) 6610, 5. (5.) Ram (USA) 5597, 6. (6.) Salisbury (Brit.) 5552, 7. (7.) Molteni (Arg.) 4405, 8. (8.) Arévalo (Salv.) a Rojer (Niz.) oba 4380, 10. (11.) Roger-Vasselin (Fr.) 4335, ...59. (60.) Pavlásek 1410, 100. (105.) Nouza (oba ČR) 886. Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Alcaraz 8,537.064, 2. Djokovič 7,590.175, 3. Medveděv 5,911.834, 4. Sinner 4,121.028, 5. Tsitsipas 3,881.343, 6. Rubljov 3,514.221, 7. Rune 2,992.139, 8. Fritz 2,851.078, 9. Zverev (Něm.) 2,774.442, 10. Ruud 2,722.775, ...21. Lehečka 1,466.252. Tenisové žebříčky WTA k 28. srpnu (v závorce předchozí umístění): Dvouhra: 1. (1.) Šwiateková (Pol.) 9955, 2. (2.) Sabalenková (Běl.) 8746, 3. (3.) Pegulaová (USA) 5945, 4. (4.) Rybakinová (Kaz.) 5670, 5. (5.) Džábirová (Tun.) 4831, 6. (6.) Gauffová (USA) 4595, 7. (7.) Garciaová (Fr.) 3820, 8. (8.) Sakkariová (Řec.) 3585, 9. (9.) Vondroušová 3401, 10. (10.) Muchová 2995, 11. (11.) Kvitová 2920, 12. (12.) Krejčíková 2811, ...25. (25.) Karolína Plíšková 1685, 31. (31.) Bouzková 1393, 41. (42.) Nosková 1174, 49. (47.) Siniaková 1089, 56. (55.) L. Fruhvirtová (všechny ČR) 984. Čtyřhra: 1. (1.) Siniaková 7495, 2. (2.) Krejčíková 6985, 3. (3.) Hunterová (Austr.) 6085, 4. (4.) Mertensová (Belg.) 5975, 5. (5.) Townsendová (USA) 5960, 6. (6.) Pegulaová a Gauffová obě 5795, 8. (8.) Krawczyková (USA) 4650, 9. (9.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 4451, 10. (10.) Schuursová (Niz.) 4365, ...36. (35.) Strýcová 2286, 44. (44.) Kolodziejová 1820, 45. (46.) Vondroušová 1785, 46. (47.) Bouzková 1770, 74. (73.) Detiucová (všechny ČR) 1164.