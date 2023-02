Lehečka porazil Borgese a tenisté se ujali v Portugalsku vedení

Maia (Portugalsko) - Čeští tenisté vedou v kvalifikaci Davisova poháru v Portugalsku 1:0 na zápasy. První bod zajistila týmu kapitána Jaroslava Navrátila česká jednička Jiří Lehečka, který zdolal na antuce v Maie domácí dvojku Nuna Borgese dvakrát 6:4. V druhém dnešním duelu vyzve Tomáš Macháč portugalskou jedničku a 84. hráče světa Joaa Sousu.

Čtvrtfinalista Australian Open Lehečka si připsal v Davis Cupu třetí vítězství za sebou. Utkání se 105. hráčem světa Borgesem zvládl za hodinu a 38 minut.

Vítězný tým postoupí do finálového turnaje Davis Cupu pro šestnáct nejlepších, který se odehraje od 12. do 17. září. Vyřazovací fáze je na programu od 22. do 26. listopadu v Málaze. Poražený celek čeká baráž.

Jednadvacetiletý Lehečka zvládl proti Borgesovi roli favorita. Devětatřicátý hráč světa získal v úvodním setu první brejk za stavu 3:3. Sice vzápětí nevyužil při vlastním servisu vedení 40:0, ale podařilo se pak soupeře "brejknout" ještě jednou. Díky šestému proměněnému setbolu se ujal po 51 minutách hry vedení.

Také ve druhém setu musel Lehečka proti houževnatému soupeři bojovat. Ve čtvrté hře prolomil Borgesovo podání, znovu ale výhodu nepotvrdil. Portugalec odvrátil v duelu 13 ze 17 brejkbolů a hecoval i domácí fanoušky.

Lehečka rozhodl až v závěru druhé sady, kdy si při podání soupeře vypracoval tři mečboly a ten poslední proměnil. Český tenista zahrál 16 vítězných míčů, udělal ale 23 nevynucených chyb. Borges jich měl ještě o sedm více.

Po sobotních zápasech bude pokračovat program v neděli, kdy se od 16:00 odehraje čtyřhra. Do ní kapitán Jaroslav Navrátil nominoval Macháče s Adamem Pavláskem, kteří by měli čelit dvojici Francisco Cabral, Borges. Složení se ale může měnit. V dalších dvouhrách by se měli podle vývoje utkat Lehečka se Sousou a Macháč s Borgesem.

Utkání kvalifikace Davisova poháru v Maie: Portugalsko - Česko 0:1 po úvodní dvouhře Borges - Lehečka 4:6, 4:6.