Lehečka, Muchová a Krejčíková jsou ve čtvrtfinále, Plíšková odstoupila

Z osmifinále dnes prošla dál i Karolína Plíšková, která zdolala 7:5, 6:7 a 6:2 Anhelinu Kalininovou z Ukrajiny, z turnaje pak ale kvůli viróze odstoupila. Do semifinále tak bez boje postoupila světová jednička Iga Šwiateková.

Muchová si po jasně získaném prvním setu zkomplikovala zápas ztrátou podání za stavu 4:3. Někdejší 19. hráčka žebříčku ale okamžitě sebrala turnajové osmičce Bencicové servis a poté už utkání dopodávala.

O semifinále si šestadvacetiletá Češka zahraje s třetí nasazenou Jessicou Pegulaovou z USA. Mezi poslední čtveřici hráček Muchová, které aktuálně v žebříčku patří 112. příčka, na okruhu WTA naposledy postoupila v roce 2021 na Australian Open.

Krejčíková měla v duelu českých grandslamových šampionek od počátku navrch. Finalistka dubajského turnaje z roku 2021 šla rychle do vedení 4:0 a i přes jednu ztrátu podání si vedení pohlídala. Lépe začala i druhou sadu, v níž vítězce dubajského turnaje z roku 2013 dvakrát sebrala servis, a první vzájemný duel na okruhu WTA vyhrála za 75 minut.

O postup do semifinále se Krejčíková ve Spojených arabských emirátech utká s druhou nasazenou vítězkou letošního Australian Open Arynou Sabalenkovou z Běloruska.

Plíšková v duelu s Kalininovou o zisku prvního setu rozhodla brejkem na 6:5 a podobný průběh měla i druhá sada. Bývalá světová jednička ale při vlastním servisu nevyužila dva mečboly a Kalininová následně srovnala po výhře 8:6 v tie-breaku.

Rozhodující set už byl v režii třicetileté Plíškové. Finalistka turnaje z roku 2015 měla ve čtvrtfinále narazit na světovou jedničku Šwiatekovou. S Polkou jediný dosavadní vzájemný zápas před dvěma lety prohrála dvakrát 0:6.

"Je mi to velice líto, ale musím se z turnaje odhlásit. Je to velké zklamání, zvlášť když jsem tu před pár lety hrála finále a letos se mi tak dařilo. Ale poté, co mě hodiny po zápase trápila viróza a křeče nejsem schopná pokračovat," uvedla Plíšková na sociálních sítích.