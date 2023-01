Lehečka do semifinále Australian Open neprošel, podlehl favoritovi Tsitsipasovi

Chačanov na Australian Open rozzlobil Ázerbájdžán podporou Arcachu

Ruský tenista Karen Chačanov rozzlobil ázerbájdžánský tenisový svaz svými vzkazy na podporu neuznané karabašské republiky Arcach. Semifinalista Australian Open je napsal po dvou zápasech v Melbourne na kameru a podle svého vyjádření tím chtěl vzdát hold svým arménským kořenům. Ázerbájdžánský svaz to však vnímá jako politickou provokaci a vyzval Mezinárodní tenisovou federaci ITF, aby Chačanova potrestala.

Ozbrojený konflikt o Náhorní Karabach se táhne od roku 1988, kdy se ještě za éry Sovětského svazu region odtrhl s podporou Arménie od Ázerbájdžánu. Ten ale stále považuje území za okupované a při zatím posledním vzplanutí bojů v roce 2020 získal po uzavření příměří některé kraje zpět včetně části Arcachu, enklávy obývané etnickými Armény.

ITF zatím zvažuje, jak a zda na stížnost zareaguje. Chačanov dosud žádné oficiální varování ohledně svých vzkazů nedostal. "Řekl jsem to už mnohokrát. Mám arménské kořeny. Z otcovy strany, z dědečkovy strany a dokonce částečně i po matce. Jsem napůl Armén," prohlásil. "Abych byl upřímný, nechci do toho zacházet hlouběji. Jen jsem chtěl dodat sílu a ukázat podporu svým lidem. To je vše," dodal.