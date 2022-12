Lehečka cenu pro nováčka roku na ATP Tour nezískal, má ji favorit Rune

Jiří Lehečka z ČR s trofeji pro poraženého finalistu Turnaje mistrů pro tenisty do 21 let v Miláně, 12. listopadu 2022.

Londýn - Jiří Lehečka nezískal cenu pro nejlepšího nováčka na okruhu ATP, hlasování tenistů vyhrál podle očekávání Holger Rune. Devatenáctiletý Dán letos vyhrál prestižní Masters v Paříži i další dva turnaje a dostal se na desáté místo světového žebříčku. V nominaci bylo pět hráčů.

Trofej byla určena pro tenisty, kteří se v tomto roce poprvé dostali do první stovky žebříčku a na profesionální tour dosáhli největších úspěchů.

Jednadvacetiletý Lehečka letos debutoval na všech čtyřech grandslamech. Zahrál si semifinále na turnaji ATP v Rotterdamu, vyhrál challenger v Liberci a jako první Čech se kvalifikoval na Turnaj mistrů pro hráče do 21 let, kde v listopadu postoupil do finále. Sezonu zakončil na 81. místě.

Rune před listopadovým triumfem na pařížském Masters vyhrál turnaje v Mnichově a Stockholmu, dvakrát byl ještě ve finále. Rok zahájil jako 102. tenista světa a zakončil jako jedenáctý. Společně s ním a Lehečkou byli v nominaci Američan Ben Shelton, Tseng Chun-hsin z Tchaj-wanu a Brit Jack Draper.