Lego v USA recykluje kostičky, chce chránit životní prostředí

New York - Dánský výrobce stavebnice lego chce recyklovat nepotřebné kostičky vrácené zákazníky, aby stavebnice mohla dál sloužit dětem. Test nové služby zahájil ve Spojených státech, a pokud se praxe osvědčí, rozšíří se prý příští rok do celého světa. V New Yorku to dnes oznámil viceprezident firmy Lego Tim Brooks.

Na webových stránkách lega mohou Američané najít štítek s adresou, který po vytištění nalepí na krabici s nepotřebnými kostičkami. Ty pak zdarma odešlou výrobci, který je vyčistí, znovu zabalí a předá neziskové organizaci Teach for America. Odtud budou zdarma rozesílány do amerických škol.

Firma Lego se tak podle agentury AP snaží vyjít vstříc zákazníkům, které znepokojuje znečištění životního prostředí plasty. Společnost se rovněž snaží nahradit plastické hmoty jiným materiálem, loni například některé kostičky vyrobila z cukrové třtiny. Výzkum je ale podle Brookse komplikovaný.

Konkurenční výrobce hraček Hasbro nedávno oznámil, že plastické hmoty jako materiál pro své výrobky vyřadí do roku 2022. I tato firma ale podle AP připouští, že najít náhradu bude složité.