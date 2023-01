Legislativní rada vlády nedoporučila paragraf týkající se možného rozdělení ČEZ

Praha - Legislativní rada vlády (LRV) na dnešním zasedání nedoporučila kabinetu přijmout pasáž novely zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, která se zabývá možným rozdělením polostátní energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z vyjádření ministra pro legislativu a předsedy LRV Michala Šalomouna (za Piráty) zaslaného ČTK. Na ustanovení týkající se ČEZ na svém facebookovém účtu dnes upozornil člen LRV Petr Bezouška z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Premiér Petr Fiala (ODS) dříve uvedl, že vláda uvažuje o restrukturalizaci ČEZ, přičemž jednou z možností je rozdělení firmy.

Cenné papíry ČEZ na pražské burze dnes posílily o více než 4,5 procenta a kolem 16:30 byla jejich cena kolem 915 korun za akcii, vyplývá z údajů na webu Patria Online.

Podle jednoho z navrhovaných ustanovení novely předložené ministerstvem spravedlnosti by ke schválení rozdělení akciové společnosti strategického zájmu s nerovnoměrným výměnným poměrem stačilo 85 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. Valná hromada by se tak mohla usnést za přítomnosti akcionářů reprezentujících přes dvě třetiny základního kapitálu.

Šalomoun ve vyjádření zaslaném ČTK uvedl, že novela je především transpozicí evropské směrnice. "Zmíněné ustanovení s touto transpozicí nesouvisí, ale součástí novely zákona je. Zatímco k transpozici evropské směrnice LRV neměla žádné vážnější výhrady a vládě ji doporučila k přijetí, u zmíněné pasáže výhrady měla a vládě přijetí této pasáže nedoporučila," uvedl.

Většinovým akcionářem ČEZ je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Minoritní akcionář energetické společnosti Michal Šnobr dnes na twitteru uvedl, že záměr odporuje unijní legislativě a zasahuje do soukromých práv akcionářů. "Má se týkat jen ČEZ, ač to není řečeno exaktně," napsal. Požadavek, aby s rozdělením muselo souhlasit 85 procent přítomných akcionářů, podle něj "v reáliích valných hromad ČEZ znamená, že by sedmdesátiprocentní podíl státu měl stačit".

Fiala před dvěma týdny ČTK řekl, že platí úmysl získat větší kontrolu státu nad energetickou infrastrukturou. Chystané kroky nechtěl ani naznačovat kvůli vlivu komentářů na burze a na hodnotu společnosti. "Mohu jenom říct: ano, máme zájem provést určitou transformaci české energetiky a její součástí je získání větší kontroly státu nad energetickou infrastrukturou," uvedl premiér. Předpokládá, že některé kroky se projeví letos.

Loni v květnu Fiala v rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl, že vláda uvažuje o restrukturalizaci ČEZ, přičemž jednou z možností je rozdělení firmy. Agentuře Reuters pak řekl, že ve hře je několik scénářů. Diskuse se měly točit kolem toho, že by se oddělila stará energetická aktiva ČEZ, jako jsou uhelné a jaderné elektrárny, od obnovitelných zdrojů energie.