Legendární Váňa pořád věří, že ještě Velkou pardubickou pojede

Praha - Josef Váňa si stále pohrává s myšlenkou, že by se ještě objevil na startu Velké pardubické v roli žokeje. Osminásobný vítěz překážkového dostihu sice letos bude popáté za sebou v sedle chybět, ale při dnešním losování šestašedesátiletý Váňa uvedl, že by chtěl v budoucnu jet.

"Chtěl bych to zkusit, ale bez záruky. Je čím dál horší se dostat do formy," řekl novinářům Váňa, který jel Velkou pardubickou osmadvacetkrát. Naposledy se přes Taxisův příkop přenesl v roce 2014, dojel předposlední a od té doby nestartoval.

Váňů syn Josef po minulé sezoně ukončil kariéru, legendární žokej ale o podobném kroku nepřemýšlí. "Kariéru ukončovat nebudu. Uvidím, jak dáme zimu, jestli se dostanu někam do tepla. Když se vždycky vrátím, tak jsem na tom pár měsíců líp. Kdyby se mi podařilo dát fyzicky dohromady, tak z toho strach nemám," řekl.

Stále jezdí koně v tréninku a má i motivaci. Nelíbí se mu současný styl. "Dát se jezdit s lepší hlavou, než tam ti kluci jezdí. Za poslední roky se pardubická zrychlila a je to bez rozumu," naznačil Váňa, že se všichni ženou dopředu bez taktiky. Věří, že by mladším v tomto ohledu ukázal. "To si myslím, ale nemusí to být pravda."

Váňa je optimistický, jelikož se po letošních operacích - endoprotéze pravého kyčelního kloubu a reoperaci levého - znovu cítí dobře. Minulý týden jel dokonce po třech letech závod, v pražské Chuchli absolvoval rovinový dostih trenérů.

"Nejsem v kondici jako dřív, samozřejmě, ale snažím se dávat dohromady. Skoro jsem se znovu učil chodit. Ale už jezdím na kole a měsíc a půl bez bolesti na koni, takže jsem šťastný člověk," uvedl Váňa, který poprvé okusil Velkou pardubickou v roce 1985. Čtyřikrát vyhrál s Železníkem, jednou s Vronským a třikrát s Tiumenem.

Dalším aspektem návratu Váni do sedla při Velké pardubické je vhodný kůň. "Pár jich doma máme," řekl nejdříve a nechtěl jmenovat. Nakonec ale zmínil například Theophilose, jednoho z letošních adeptů na přední umístění. "Jezdím ho poslední dobou téměř denně. Jsem zvědavý, jak si s tím hlavně psychicky poradí."

Teoreticky by se tak mohl vrátit na start příští rok při jubilejním 130. ročníku Velké pardubické. Na ten nadcházející coby trenér připravuje čtyři koně. Vedle Theophilose i vítěze dvou kvalifikací Ange Guardiana, zkušeného Zarifa a Mazhilise. "Nejsou na tom špatně, ale favoritem je Tzigane du Berlais," připomněl Váňa obhájce triumfu.

Tzigane du Berlais povede Jan Faltejsek a šestatřicetiletý žokej si v případě úspěchu připíše už šestou pardubickou výhru. Teoreticky tak může v budoucnu ohrožovat Váňův rekord. "Každý se jednou ohrozí. Tak pojďme na to! Honza je ve věku, v kterém jsem já ještě pomaličku ani neuměl jezdit na koni. Času má dost," řekl Váňa.

Oba se dobře znají, protože Faltejsek pro Váňu jezdí v tréninku i v Itálii. "Je kanon v tom, jak se srovnal. Před lety spadl skoro z každého koně a v dnešní době je tak nad věcí, že mu koně prakticky nechybujou. Je to taky tím, že ve Francii a Anglii dostal dost dobrou školu do života a tady může kralovat," řekl Váňa o Faltejskovi.