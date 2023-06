Legendární Scorpions zahráli v Brně staré hity i novější songy

Brno - Legendární německá hardrocková kapela Scorpions tisícům fanouškům v Brně zahrála jak staré hity, tak novější songy. Poněkud netrpělivé publikum začalo bouřit, jakmile pětici muzikantů spatřilo a ta je nejprve naladila songem Gas in the Tank, vydaným teprve loni. Následovaly písničky z alba z roku 1980 Animal Magnetism Make it Real a The Zoo s dlouhou instrumentální vložkou se čtyřmi kytarami. Stejně jako na předešlých štacích této koncertní šňůry zahrála kapela i svůj patrně největší hit z roku 1990 Wind of Change, který je od loňska věnovaný válkou těžce zkoušené Ukrajině, která bojuje o svoji svobodu proti Rusku.

Fotogalerie

"Ahoj Brno? Jak se máš?" zakřičel po druhé písničce zpěvák Klaus Meine. Skupina přivezla do Brna velkolepou světelnou a obrazovou show, na kterou se přišlo podívat odhadem 10.000 diváků. V publiku se objevili především starší fanoušci včetně vrstevníků populárních muzikantů, ale často i výrazně mladší posluchači. Kytarista Rudolf Schenker skupinu zakládal jako žákovský soubor už v roce 1965 a jako profesionální kapelu o čtyři roky později v Hannoveru. Společně s ním přijel do Brna i zmíněný zpěvák Klaus Meine, který do kapely přišel začátkem 70. let. Oběma je letos 75 let. I přes pokročilý věk jejich výkon a aranžmá fanoušky od začátku strhly a rockovou muziku si užívali.

I přesto, že hudebníci se se svými fanoušky loučili už před deseti lety a předpokládali, že jejich éra je u konce a koncertovat už nebudou, nakonec jim to nedalo. Při současném dlouhotrvajícím turné s názvem Rock Believer objíždějí celý svět. Minulý pátek byli v Curychu, v pondělí v Mnichově. S turné ale letos začali už v dubnu, kdy objížděli města v jižní Americe, loni na podzim křižovali USA, ještě předtím byli i v Praze. A letos je to také 30 let od té doby, kdy kapela přijela poprvé do České republiky.

Za více než půl století trvající kariéru prodali Scorpions 120 milionů nosičů a odehráli přes 5000 koncertů. Album, které nese stejný název, jako koncertní šňůra, tedy Rock Believer, vydali loni.