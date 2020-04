Legendární Gretzky věří, že se v létě podaří NHL obnovit

New York - Legendární hokejista Wayne Gretzky věří, že se v létě hokejisté i fanoušci opět dočkají NHL i jiných sportů. Až se svět vypořádá s pandemií koronaviru a znovu se rozběhnou některé soutěže, bude to dobré znamení, že se podmínky všude zlepšily. Devětapadesátiletý Kanaďan sdílel optimismus v rozhovoru pro agenturu AP.

"Skutečně věřím tomu, že vedení NHL najde řešení. Že v červnu, červenci a srpnu uvidíme znovu hokej. I některé další sporty. Bude to vše trochu jiné, ale myslím, že k tomu dojde," uvedl nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec v historii NHL, jenž tráví karanténu v Kalifornii.

Vedení soutěže zvažuje několik možností, jak pokračovat, až to zdravotní situace dovolí. NHL je přerušená od 12. března, do konce základní části zbývá týmům odehrát 11 až 14 zápasů. Variantou je začít rovnou play off na několika neutrálních místech.

V Americe je ale situace s nemocí covid-19 v nejhorší fázi. Takřka jisté je, že pokud tamní elitní hokejová liga či jiné sporty po několika týdnech opět začnou, tak bez fanoušků. "Věřím, že NHL najde cestu. Možná se mýlím, možná jsem příliš optimistický. Ale za pár měsíců už to zase bude dobré," dodal Gretzky.