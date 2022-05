Legenda z Mlžných hor je společných dílem všech tří souborů divadla v Liberci

Liberec - Liberecké Divadlo F. X. Šaldy uvede v pátek v premiéře pohádkově laděný příběh nazvaný Legenda z Mlžných hor. Jde o první takové společné dílo baletu, činohry a opery, tedy všech tří souborů divadla v jeho téměř 140leté historii. "Nikdy k tomu v takové podobě, tak jak to představíme tento pátek, nedošlo," řekla dnes novinářům vedoucí operního souboru a budoucí ředitelka divadla Linda Hejlová Keprtová.

Projekt je podle ní unikátní i tím, že jde o autorské dílo libereckého divadla. Libreto napsali jeho dramaturgové Lenka Chválová a Jiří Janků. "Neexistuje text, který by splňoval to, aby všechny tři soubory dělaly to, co umí, a nebylo to tak, že jeden druhému jenom slouží," zdůvodnila Chválová, proč se rozhodli pro vlastní text.

Autorem hudby je dirigent Jan Kučera. "Hudba je, řekl bych, sdělná, někdy možná trochu filmová nebo taneční, prostě aby to splňovalo žánr pohádky," řekl Kučera.

Mlžné hory jsou alegorií Jizerských hor a v příběhu vystupují tři národy, stejně jako jsou tři soubory divadla. "V tuto chvíli je to nejsložitější látka, se kterou jsem se kdy v životě potkala, protože se tady střetávají tři světy, a to rovnocenně. Není to jako u muzikálu, kdy jedna složka slouží občas druhé, ale tady jsou zastoupené tři naše národy v jednom díle," řekla režisérka inscenace a vedoucí souboru činohry Kateřina Dušková. Podle ní se při dvouměsíčním zkoušení učili mluvit "jazykem" dalších dvou souborů divadla. "Nechávali jsme dalším dvěma národům nahlížet do své kuchyně, oni nás pouštěli více či méně do svých světů. V tom to bylo velmi dobrodružné a obohacující," dodala.

Ústředními hrdiny fantazy příběhu jsou tři dětští sourozenci, kteří přijdou o rodiče a vydávají se je hledat. Svět lidí řídí lehce totalitně populisticky Starosta a jeho mocná Dáma. Děti procházejí bouří na hřebenech magického světa Mlžných hor a objevují cizí světy dávných sousedů. Ušatých, kteří nemluví, ale pouze zpívají, a Divokých, kteří se vyjadřují pouze pohybem. Na jevišti se při představení vystřídá 80 umělců a orchestr čítá 50 hudebníků.