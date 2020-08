Legenda F1 Fittipaldi řídila v Mostě tahač

Most - Legendární brazilský automobilový jezdec Emerson Fittipaldi ve své kariéře řídil řadu rychlých vozů, stal se dvakrát mistrem světa formule 1 a vyhrál i závod v Indianapolis, až dnes však poprvé v kariéře usedl do závodního tahače. Třiasedmdesátiletý matador si v Mostu vyzkoušel, jaké je to jezdit s monopostem stáje Buggyra Racing.

"Bylo to super. Původně jsem měl jet jen jedno kolo, ale jel se mnou syn a ten chtěl pořád, abych pokračoval dál a dál. Užili jsme si to," řekl Fittipaldi. "Svezením se v Buggyře jsem se alespoň částečně vyrovnal bratrovi Wilsonovi, který závodil jak v mistrovství Evropy tahačů, tak v brazilském truckovém šampionátu," usmíval se pilot, který v minulých dnech přicestoval do Česka i proto, aby hrál ve filmu.

Rodák ze Sao Paula, který ovládl světový šampionát F1 v letech 1972 a 1974 a jehož souboje s Jackiem Stewartem a Niki Laudou patří do zlatého fondu motoristického sportu, nadchnul svým přístupem i šéfa Buggyry Martina Koloce.

"Opět se potvrdilo, že čím více toho člověk dokázal, tím snáze se s ním komunikuje a je schopný vyjít ve všem vstříc. Emerson je absolutní profesionál se vším všudy, v jednání je jeho účast na projektu Buggyra Academy. Ostatně, proto přijel s manželkou a synem Emmem," uvedl Koloc s tím, že do projektu výchovy jezdců roudnické stáje by se nyní měl zapojil i nejmladší pokračovatel slavného rodu.