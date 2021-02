Legenda elektronické hudby Daft Punk po 28 letech končí

Paříž - Francouzské hudební duo Daft Punk po 28 letech končí. Průkopníci elektronické taneční hudby to dnes oznámili v osmiminutovém videu nazvaném Epilogue. Zprávu agentuře AFP potvrdila mluvčí umělecké dvojice.

Skupinu Daft Punk zformovali Thomas Bangalter a Guy-Manuel de Homem-Christo. Jejich debutové album Homework z roku 1993 se považuje za mezník taneční hudby. Do hudebních žebříčků dostali produkci undergroundové hudební scény.

Proslavili se mimo jiné díky hitům One More Time či Harder, Better, Faster, Stronger. V roce 2013 na sebe upozornili singlem Get Lucky, v němž hostovali američtí hudebníci Pharrell Williams a Nile Rodgers.

V roce 2016 Daft Punk zveřejnili dvě skladby, Starboy a I Feel It Coming, které složili s kanadským zpěvákem The Weeknd. Prvně jmenovaná skladba se ihned stala hitem.

Dvojice se na veřejnosti zřídka objevovala bez robotických helem a ve většině hitů má elektronicky upravené vokály. Ve zmíněné videu Epilogue mají oba hudebníci ikonické kostýmy robotů, rozloučí se v poušti, načež se jeden z nich odpálí. Záznam pochází z jejich filmu Electroma z roku 2008.