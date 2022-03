Legenda druhého odboje Morávek má na rodném domě v Kolíně pamětní desku

Kolín - Štábní kapitán Václav Morávek, člen legendární odbojové skupiny Tři králové, má na svém rodném domě v Kolíně pamětní desku. Zástupci města a Společnosti Václava Morávka ji dnes odhalili při příležitosti 80. výročí jeho úmrtí. Pietní akci v Luční ulici si nenechala ujít řada lidí včetně Morávkovy neteře nebo zástupců vlády, obou parlamentních komor, kraje, armády, hasičů a policie. Vicepremiér a bývalý starosta Kolína Vít Rakušan (STAN) podobně jako další řečníci poukázal na nynější situaci na Ukrajině a na skutečnost, že válka jako taková není pryč.

"Několik set kilometrů odtud stateční Ukrajinci, mladí muži podobní svou náturou Václavu Morávkovi, vzali - i když mnoho z nich vojáky rozhodně nebylo - zbraň do ruky a chrání svoji zemi, chrání Ukrajinu před jednoznačným agresorem," uvedl Rakušan a vyzval k pomoci Ukrajincům. "My totiž nepomáháme nějakým ekonomickým migrantům. My pomáháme ženám a dětem vojáků, kteří někdy už padli, někteří ještě padnou a ti ostatní bojují, aby udrželi evropské hodnoty," dodal.

Rakušan věří, že válka zůstane daleko od hranic Česka, lidé by podle něj přesto měli být připraveni svou zemi bránit a hájit svobodu a demokracii. Senátor Pavel Kárník (STAN) uvedl, že veřejnost nyní hrdinské činy sleduje v přímém přenosu každý den, a ocenil solidaritu s Ukrajinci. K pokračující pomoci lidem z Ukrajiny vyzval také starosta Kolína Michael Kašpar (Změna pro Kolín). "Pomáhejme si i vzájemně. Mysleme na naše děti, na naše rodiče, na naši zemi," dodal.

Součástí pietní akce bylo vystoupení Městské hudby Františka Kmocha a položení květin. Odhalení desky přihlíželi například místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová, hejtmanka Petra Pecková (obě STAN) či armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Promluvili také bývalý kolínský starosta Jiří Buřič za Společnost Václava Morávka nebo nakladatel a spisovatel Jiří Padevět.

Nová pamětní deska vznikla v dílně akademického sochaře Jaroslava Hylase. Kašpar poděkoval majiteli domu za to, že s jejím umístěním na fasádu souhlasil. Morávek má v Kolíně desku také na budově nynější obchodní akademie v Kutnohorské ulici. Dříve v ní sídlilo gymnázium, kde maturoval.

Morávek byl vynikajícím střelcem, všude s sebou nosil dvě pistole, a zároveň byl hluboce věřící. I proto byl přezdíván Pobožný pistolník. Narodil se 8. srpna 1904 v Kolíně. Po gymnáziu studoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě a v roce 1925 nastoupil do československé armády. Demobilizaci v říjnu 1938 nesl těžce stejně jako jeho přítel Josef Mašín. Oba se odmítli smířit s okupací. Morávek se nechal naverbovat jako zpravodajský důstojník podzemní vojenské odbojové organizace Obrana národa a po převelení do Prahy se spolu s Mašínem a Josefem Balabánem stal členem její slavné zpravodajsko-sabotážní skupiny Tři králové. Trojlístek se proslavil zorganizováním výbuchů na území Německa, v Lipsku, Mnichově a Berlíně. Zakládal požáry v továrnách, házel výbušniny do tendrů s uhlím.

Gestapu se přesto podařilo Balabána v dubnu 1941 po přestřelce těžce zranit a zatknout. Mučili ho, nikoho však neprozradil. Popraven byl v říjnu 1941. Mašína gestapo také po přestřelce a zranění zatklo v květnu 1941. Ani on nic neprozradil, v červnu 1942 byl zastřelen. Nejdéle se ze skupiny dařilo unikat Morávkovi. Jeho život se uzavřel 21. března 1942, když padl v přestřelce s gestapem u Prašného mostu v Praze. Po válce byl povýšen do hodnosti podplukovníka in memoriam, v roce 2005 do hodnosti brigádního generála in memoriam. Oceněn byl i Řádem M. R. Štefánika II. třídy in memoriam (1992).