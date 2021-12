Lednové jednání celostátního fóra Pirátů bude téměř jistě on-line

Ilustrační foto - Předseda Pirátů Ivan Bartoš 18. května 2021 v Praze při zahájení společné kampaně koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) do podzimních sněmovních voleb.

Praha - Lednové zasedání celostátního fóra České pirátské strany se kvůli epidemii covidu-19 téměř jistě uskuteční on-line formou. ČTK to dnes sdělila mluvčí strany Karolína Sadílková. Jednání, na kterém budou Piráti volit své vedení na příští dva roky, svolala strana původně na 8. ledna do Pardubic. On-line pořádala v posledních týdnech svá vrcholová jednání i další politická uskupení.

Piráti aktuálně dokončují přípravu programu lednového zasedání, jednají také o nominacích do vedení. Před dvěma roky se na celostátní fórum sjeli do Ostravy, tentokrát jednání všech členů strany svolali do pardubického centra Ideon. "Nyní je téměř jisté, že se celostátní fórum uskuteční on-line," sdělila Sadílková.

Funkci předsedy obhájil před dvěma roky v Ostravě Ivan Bartoš, kterého podpořilo 606 z 653 hlasujících. V předsednictvu ho doplnili tehdejší místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, nynější místopředsedkyně komory Olga Richterová, Radek Holomčík a Martin Kučera.

Kučera opustil nejužší vedení koncem listopadu, Pikal a Holomčík funkci v lednu neplánují obhajovat. Bartoš a Richterová se na stranickém fóru zatím nevyjádřili, zda využijí nominace, aby ve svých funkcích pokračovali. "Dejte mi prosím, i vzhledem k situaci v celostátní politice, drobet času na vyjádření," uvedl Bartoš, který se při pátečním jmenování nového kabinetu Petra Fialy (ODS) stane ministrem pro místní rozvoj a vicepremiérem pro digitalizaci. Kandidaturu na předsedu už oznámil senátor Lukáš Wagenknecht.

Covid-19 v posledních týdnech ovlivnil i podobu dalších stranických sjezdů. Zcela on-line se konalo předminulý víkend zasedání celostátní konference hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), kde obhájil funkci předsedy Tomio Okamura. Také nového šéfa ČSSD Michala Šmardu zvolili v pátek delegáti mimořádného sjezdu sociální demokracie přes web. TOP 09 koncem listopadu zvolila kombinovanou formu sněmu. Na místě bylo asi 30 delegátů, ostatní sledovali přenos a hlasovali on-line.