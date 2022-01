Lednová schůze Sněmovny skončila bez projednání korespondenční volby

Praha - Lednová schůze Sněmovny dnes skončila, aniž se koalici zejména kvůli obstrukcím SPD povedlo projednat korespondenční volbu prezidenta a poslanců. Podle informací ČTK vládní poslanci kvůli tomu zvažují svolání další mimořádné schůze. Nejbližší se z podnětu koalice uskuteční příští úterý k novele pandemického zákona. Plánovaná schůze Sněmovny pak bude v únoru.

Dolní komora během dvoutýdenní schůze projednala zhruba pětinu svého programu. Poslanci dokázali schválit tři zákony ve stavu legislativní nouze, pět předloh projednali v prvním čtení a jednu z nich i ve čtení druhém. V úvodním kole schvalování podpořili dvě mezinárodní smlouvy.

Koalice chtěla první kolo projednávání korespondenční volby pro české občany v zahraničí prosadit na závěr dnešního zasedání dolní komory. Kvůli tomu na návrh předsedy poslanců STAN Josefa Cogana přerušila debatu o pražské novele živnostenského zákona, podle níž by obce a města dostaly pravomoc regulovat nařízením krátkodobé ubytovací služby typu Airbnb. Proti předloze se postavila ODS, podle níž by změny mohly být zneužity v menších obcích a mohla by být v kolizi s evropským právem. Novelu naopak obhajoval pražský zastupitel a poslanec opozičního hnutí ANO Patrik Nacher.

Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová postup koalice označila za "podivnou praktiku" vzhledem k tomu, že návrh pomohli v zastupitelstvu hlavního města prosadit zástupci Starostů, TOP 09 a Pirátů, a vyžádala si přestávku pro klub ANO do 14:00, kdy páteční jednání dolní komory obvykle končí. Nynější schůze Sněmovny pak skončila zcela, když poslanci na návrh předsedy poslanců KDU-ČSL Marka Výborného vyřadili z jejího programu všechny neprojednané body.

Opoziční hnutí SPD, které během lednové schůze obsáhlými projevy či přestávkami na schůze své frakce zablokovalo možnost projednat koaliční návrhy, označilo zavedení korespondenční volby za nepřijatelné. Jeho představitelé to zdůvodňují pochybnostmi o regulérnosti této formy hlasování. SPD u voličů v zahraničí nezískává mnoho hlasů.

Korespondenční volbu pro Čechy v cizině navrhl loni Senát na základě požadavku krajanských sdružení a s podporou ministerstva zahraničí. Argumentoval také tím, že Česko je jednou z posledních pěti zemí EU, které zatím hlasování poštou uzákoněno nemají.

Korespondenční volbu by mohlo využít až 600.000 Čechů žijících v cizině, pro které je časově i finančně náročné dostavit se na hlasování na některou ze 111 českých ambasád. Loni tam přišlo volit poslance 13.236 z 18.808 zapsaných voličů. Strany současné vládní koalice volilo z ciziny 85 procent voličů, zatímco ANO získalo jen necelých pět procent hlasů a SPD 2,2 procenta hlasů.