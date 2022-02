Ledeckou čeká rychlý přechod na lyže, trénovat chce už ve středu

Čang-ťia-kchou (Čína) - Ester Ledecká dnes vybojovala na olympijských hrách v Pekingu zlatou medaili ve snowboardingu, žádný čas na oslavy ale nemá. Hned po závodě si musela zabalit, převzít na slavnostním vyhlášení cenný kov a poté se začala přesunovat mezi horskými středisky. Zatímco snowboardisté bojovali o medaile v Čang-ťia-kchou, sjezdoví lyžaři závodí na tratích v Jen-čchingu.

"Asi to bude náročné. Takhle to ale je. Když to tak vezmete, tak jsou to všechno příjemné povinnosti. Jsou spojené s tím, že jsem vyhrála, což je skvělé. Stavím se k tomu tak, že jsou to věci, které k tomu patří," uvedla Ledecká po zlaté obhajobě v obřím slalomu. Když už měla medaili, přiznala, že je unavená a těší se do postele.

Už ve středu se navíc chystá začít trénovat na lyžích. Po úspěchu na snowboardu se jí disciplíny budou měnit lépe. "Myslím si, že jo. Samozřejmě je dobré, že mám za sebou závod a úspěch. Vnímám to ale tak, že teď budu lyžařka a jedu tam lyžovat. To, jestli jsem byla ve snowboardu dobrá nebo špatná, nehraje takovou roli. Budu se snažit být zase dobrá na lyžích," podotkla šestadvacetiletá univerzálka.

Přestože ve sjezdovém lyžování za sebou nemá tolik úspěchů, po senzačním triumfu na hrách v Pchjongčchang má u soupeřek respekt. "Většinou to tak mám, že když jedu závody na lyžích, tak jsem jen lyžařka a mám na sebe stejné nároky, jako kdybych druhý sport nedělala. Stejně to mám na snowboardu. Neříkám si, že už máš něco za sebou, takže nemusíš. Nebo že stejně už jsi dobrá. Takhle to neberu. Jsem lyžařka a udělám vše pro to, abych byla výborná lyžařka a mohla závodit s těma nejlepšíma," zdůraznila.

Rodačka z Prahy si chce na náročné podmínky v Jen-čchingu začít zvykat již od středy. Jisté to ale není. "Uvidíme, jak to bude. Jestli vstanu. Mám tady trochu problém se spaním, ale snad už se to trochu srovná a vyspím se. Uvidíme, jestli budu mít energii, ale doufám, že jo, že pár jízd dám a postupně budu nabírat síly na další závody," přála si Ledecká.

O čtvrté olympijské zlato bude česká hvězda usilovat v pátek. Na obhajobu ale zatím nemyslí. "Beru to tak, že každý závod i den jsou jiné. Doufám, že se dobře vyspím. Na to přehození je daleko méně času, než bylo předtím. Ale jsem ráda, že to není ve stejný den. Že můžu všechno stíhat a uvidíme, jak se zvládnu rychle přehodit ze snowboarďačky na lyžařku. Pokusím se o nejlepší výkon, kterého budu schopná," slíbila Ledecká.