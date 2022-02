Ledeckou čeká na závěr olympiády kombinace, disciplína na vymření

Jen-čching (Čína) - Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká se s hrami v Pekingu rozloučí sjezdařskou kombinací. Jen s minimálním tréninkem slalomu se pokusí ve středisku Jen-čching překvapit. Čtvrteční závod začne sjezdem od 3:30 SEČ a vyvrcholí jednokolovým slalomem od 7:00.

Šestadvacetiletá Ledecká má v Pekingu za sebou zlatý paralelní obří slalom na snowboardu, páté místo v lyžařském super-G jen s odstupem třinácti setin od bronzu a úterní sjezd, v kterém po dobré první půlce chybovala a obsadila 27. místo.

Dnes nastoupila do tréninku sjezdu před kombinací a skončila třetí za úřadující mistryní světa v kombinaci Američankou Mikaelou Shiffrinovou a o setinu za Švýcarkou Wendy Holdenerovou. Obě budou favoritkami závodu stejně jako třeba další Švýcarka Michelle Gisinová a čtveřice Italek v čele s Elenou Curtoniovou a Federicou Brignoneovou.

Hendikepem Ledecké je nedostatek tréninku slalomu. V závodu ho jela naposledy loni na mistrovství světa v Cortině d'Amezzo, kde skončila v kombinaci celkově osmá. Od té doby má na kontě pouze jeden tréninkový den slalomu. "Na Nový rok jsem přemluvila trenéry, aby mi postavili jeden slalom a od té doby jsem na nich nestála. Dělám dva sporty, tak není moc času na zbytek," uvedla Ledecká.

Proto odpoledne před olympijskou kombinací plánovala krátký "rychlokurz" slalomu. "Chtěla bych si dát pár obloučků na slalomkách. Moc to naježděné nemám, tak bych si na slalomky ráda stoupla a zkusila to. A druhý den do toho dám všechno a budu bojovat," řekla.

Kombinaci jela česká zimní obojživelnice mezi elitou pětkrát. Na světových šampionátech skončila dvacátá ve Sv. Mořici 2017, patnáctá v Aare 2019 a loni v Itálii osmá. V rámci Světového poháru byla šestá v Zauchensee a třetí předloni v Crans Montaně.

V olympijské sezoně se kombinace v seriálu SP nekonala ani jednou. A je dost možné, že v Číně půjde o její olympijskou derniéru. "Já doufám, že ne. Mě kombinace baví a líbí se mi. Přijde mi to skvělé, když jsou takoví lyžaři, kteří zvládnou jak rychlostky, tak točivky. Mně to přijde i divácky zajímavé. Kdyby to bylo na mně, tak bych kombinaci nechala i na svěťáky," řekla Ledecká.