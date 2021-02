Ledeckou čeká na MS kombinace, pojedou i muži

Cortina d'Ampezzo (Itálie) - Závěrečný start má zřejmě před sebou Ester Ledecká na letošním mistrovství světa ve sjezdovém lyžování. Po dvou čtvrtých místech v superobřím slalomu a sjezdu zkusí v Cortině d'Ampezzo ohrozit favoritky v kombinaci. Odložený závod je na programu v pondělí s očekávanými starty super-G v 9:45 a slalomu ve 14:10 a závodit budou také muži (11:15/15:20).

Sjezdařky měly kombinací šampionát v pondělí 8. ledna zahájit, ale kvůli přívalu nového sněhu byl závod o týden posunut na původně volný den. A nevlídné počasí nakonec přesunulo také středeční závod všestrannosti mužů.

"Pokusím se zajet to nejlepší, co ve mně bude. To můžu slíbit," řekla Ledecká po sjezdu ke svým ambicí v kombinaci. Do super-G pojede mezi prvními na dobré trati. "Budeme mít nižší start, což nevím, jestli je pro sjezdařky dobře, ale nějak se s tím popereme. Má být hezky, opálíme se," podotkla s úsměvem olympijská vítězka.

Slalom v přípravě Ledecká tak často netrénuje. Krátce před šampionátem mu věnovala dva dny. "Měla energii, líbila se mi, ale neměli jsme porovnání," řekl kouč Tomáš Bank. "Budu bojovat, mám slalom ráda. Asi ho neumím až tak dobře, ale strašně se těším. Doufám, že pondělí bude fajn," přála si Ledecká.

Kombinaci jely ženy naposledy před rokem a Ledecká ve Světovém poháru v Crans Montaně skončila třetí. Na startu ale chyběly Slovenka Petra Vlhová a Američanka Mikaela Shiffrinová, které tentokrát pojedou. Na světový hattrick zaútočí Wendy Holdenerová ze Švýcarska, Ledecká byla předloni na MS patnáctá.

Stejné umístění předloni v kombinaci vybojoval Jan Zabystřan. "Na patnácté místo v Aare mám dobré vzpomínky. Ve slalomu se necítím tak dobře jako předtím, ale v super-G se zase cítím líp. Tak se to vyrovná," řekl Zabystřan, který skončil v Cortině dvacátý v superobřím slalomu. Kombinaci pojede z českých reprezentantů také Ondřej Berndt.

"V kombinaci máme nejlepší příležitost," řekl Zabystřan a jeho slova potvrzují výsledky. Od čtvrtého do šestého místa skončili čeští muži na MS čtyřikrát, naposledy Ondřej Bank, který byl před deseti lety pátý v německém Ga-Pa.

Favoritem v soutěži mužů je obhájce titulu Alexis Pinturault, v Cortině bronzový v super-G. "On je vynikající lyžař a je jedno, co jede. Stejně to má Mikaela Shiffrinová, to jsou horcí favorité na tuhle disciplínu, protože mají výbornou techniku. Ať jedou slalom nebo sjezd, nemůžou nic zkazit," konstatovala Ledecká.

Pinturault vyhrál čtyři z posledních pěti kombinací a jednou skončil druhý za Matthiasem Mayerem z Rakouska. Na medaili může útočit také Nor Kjetil Jansrud, na třetí zlato myslí i vítěz sjezdu a super-G Rakušan Vincent Kriechmayr.