Ledecké na lyžích pomáhá někdejší kouč Compagnoniové či Svindala

Svatý Mořic (Švýcarsko) - Novým členem sjezdařského týmu Ester Ledecké se stal Franz Gamper. Uznávaný italský trenér stál za úspěchy krajanky Deborah Compagnoniové nebo norského lyžaře Aksela Lunda Svindala. Informaci přinesl Radiožurnál.

Olympijská vítězka v superobřím slalomu Ledecká sháněla k Tomáši Bankovi nového člena do sjezdařského týmu po odchodu Ondřeje Banka.

"Franz je zkušený trenér. Má za sebou ohromné zkušenosti a těch čtrnáct dní, co s námi je, tak přinesl i nové pohledy pro Ester, co se techniky týče," řekl Tomáš Bank Radiožurnálu. "V podstatě jí dává klid, protože na spoustu věcí máme podobné názory. Teď poslední týden poradil Ester něco jiného, než jí radím já, a zafungovalo to," uvedl kouč dvojnásobné olympijské vítězky, která kombinuje lyže se snowboardingem.

Sedmašedesátiletý Gamper pochází z jihotyrolského Ultentalu. Vedl trojnásobnou olympijskou vítězku Compagnoniovou, pomáhal i Němce Martině Ertlové a jedenáct let řídil norskou reprezentaci, kde formoval hvězdy Svindala a Kjetila Jansruda.