Ledecké gratulovala i zraněná Samková, Štěpánek ji označil za národní poklad

"Rozhoduje hlava, stejně jako v řadě jiných sportů. Kondičně jsou na tom ty holky velmi podobně, to pole je vyrovnané, do jedné vteřiny se jich vejde třeba deset. Jenže na Ester bylo vidět, jak silně je koncentrovaná, zatímco soupeřky to neunesly psychicky a padaly," řekl ČTK Klapáč, jenž má sám z olympijských her stříbro a bronz.

Jízdy jeho vnučky se mu líbily už od kvalifikace. "Už ji znám, když se podaří první jízda, dá se odhadnout, že ji to nakopne. Nervy tam jsou vždycky, ale nesmí jim podlehnout," uvedl. S Ledeckou hovořil v pondělí, stěžovala si mu na problémy se spaním. "Ale nakonec se dokázala se vším vypořádat, i s tím velkým očekáváním," dodal.

Do Číny se nevypravil, ale před propuknutím covidové pandemie Ledeckou doprovázel na některých evropských závodech. Stále se podílí na její letní kondiční přípravě. "V Řecku jsme rodina pohromadě, je to ideální prostředí, takový až balzám. Má tam spoustu možností, třeba i vodní lyže, není to trápení s činkami nebo na atletické dráze. Ester je vlastně trénovaná na zátěž hokejisty, takže na minutu, minutu a půl," vysvětlil.

Před časem Ledecká prohlásila, že bojovat na svazích ji naučil právě děda. "Vedli jsme spolu hovory o sportu a já jí říkal, že v hokeji se vždycky hrálo až do chvíle, kdy to rozhodčí naposledy odpískal. Do té doby se muselo válčit, protože se může stát všechno. A jí se to asi nějak zalíbilo," dodal Klapáč, jehož šestadvacetiletá vnučka se po zisku třetího zlata zařadila mezi nejúspěšnější české olympioniky. V Pekingu ji čekají ještě lyžařské závody.