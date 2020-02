Ledecká zvládla v super-G rodeo, doma promaže robota

Garmisch-Partenkirchen (Německo) - Trošku jako na rodeu si připadala Ester Ledecká v dnešním superobřím slalomu Světového poháru. V německém Garmisch-Partenkirchenu musela na trati plné ledových ploten párkrát bojovat, aby se udržela v brankách a v cíli měla sedmnáctý čas.

Po třetím místě v sobotním sjezdu vyrazila olympijská vítězka v super-G Ledecká s dvaadvacítkou. V prostřední části korigovala rozhozený postoj, jednou se i přetočila a musela se rovnat do směru jízdy, aby se vešla do další brány.

"Jedu podle hesla: dokud to rozhodčí neodpíská, musím makat. A i když udělám chybu, snažím se dojet do cíle a nevzdávat. Cítila jsem, že jsem v některých pasážích ztratila hodně času, stejně jsem to chtěla dobojovat," řekla Ledecká pod sjezdovkou Kandahar, v sousedství nejvyšší hory Německa Zugspitze.

Sjezdařky měly s náročnou tratí super-G velké problémy. Sedmnáct jich do cíle nedojelo. Důvodem byly zledovatělé pasáže, které se střídaly s měkčím podkladem. "Bylo to rodeo," komentovala Ledecká jízdu a dodala: "Buď to byla jedna velká plotna, nebo měkká ďoura. Bylo těžké se s tím poprat a muselo se jet pořád aktivně, čistě a mačkat to. Jsem ráda, že jsem v cíli a zdravá."

Na startu vnímala, že po pádech skončily v ochranných sítích i dvě favoritky. Jízdu nezvládly vítězka sjezdu domácí Viktoria Rebensburgová či Italka Sofia Goggiaová. "Kluci (trenéři) se mě snaží od obrazovky někam odtlačit, abych to neviděla, ale já se radši dívám, abych viděla, kde udělaly chybu," podotkla Ledecká.

Ze čtvrtého nejlepšího výsledku v super-G ve Světovém poháru měla radost především z pohledu zkušeností. "Žádný trénink nedokáže nasimulovat svěťákové podmínky, takže jsem ráda, že jsem si to dala. Zajela jsem nejlepší jízdu, na kterou jsem v tu chvíli měla a rozhodně jsem to nebrzdila," řekla. A doufá, že příště pojede lépe. "Třeba si polepším i v pořadí disciplíny a budu mít lepší trať."

Po sobotním třetím místě ve sjezdu musela narušit své zvyklosti a zúčastnit se vyhlášení v centru města. "Přijeli jsme pozdě, protože byla zácpa. Přiběhla jsem na poslední chvíli a vyběhla jsem na balkón, kde ještě nikdo nebyl. To bylo divné, tak jsem zaběhla dovnitř, tam mě navigovali, že musím po nějakém koberci, tak jsem sprintovala po koberci. Bylo to zajímavé, ale krásný zážitek a velká čest," řekla.

I na věci spojené s úspěchem se chce v budoucnu zaměřit. Stupně vítězů sebou přinášejí více pozornosti a povinností. "S mamkou jsme říkaly, že až budeme dělat letní přípravu, uděláme to tak, že po tréninku budu ještě někde postávat a poslouchat nějaké nudné projevy. Vždycky mi něco pustí, já budu popocházet a dělat nanečisto rozhovory s novináři, abych měla tu sílu až do konce," plánovala Ledecká.

Poprvé od vánočních svátků se nyní vrátí na pár dnů domů. V Praze stráví asi čtyři dny. "A i to je strašný úspěch, nejvíc dní za poslední čtyři měsíce. Úplně nevím, jak s časem naložím. Nebudu mít režim, tak budu asi pořádně vyřízená," smála se tomu, že najednou nebude mít pravidelný tréninkový či předzávodní režim.

Uvažovala, že zajde na rehabilitaci a preventivně k lékařům. "Aby mě zkontrolovali, jestli je všechno v pohodě a promazali trošku robota," vtipkovala Ledecká. Potřebuje nabrat novou energii před dalším bojem o malý křišťálový glóbus za sjezd. Další dva sjezdy a kombinace se pojedou od 21. února v Crans Montaně.