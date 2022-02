Ledecká znovu zářila ve sjezdu, den po vítězství skončila druhá

Crans Montana (Švýcarsko) - Ester Ledecká navázala ve sjezdu v Crans Montaně druhým místem na sobotní vítězství a v lyžařském Světovém poháru dosáhla poprvé v kariéře dvakrát po sobě na stupně vítězů. Po životním víkendu ve Švýcarsku se posunula v hodnocení sjezdu o devět míst na čtvrtou příčku.

Šestadvacetiletá Ledecká sice proletěla sjezdovku Mont Lachaux rychleji než při sobotním triumfu, ale o jedenáct setin nestačila na domácí Prisku Nuferovou, která oslavila premiérovou výhru v SP. Třetí skončila o dvanáct setin za českou lyžařkou Italka Sofia Goggiaová, jež má po předposledním sjezdu sezony nejblíže k malému křišťálovému glóbu.

Ledecká startovala s třináctkou a s dvojkou jedoucí Nuferová už se v tu dobu v cíli vyhřívala v křesle vedoucí závodnice. Češka měla v horní části širší výjezd z jedné pravotočivé branky a ztrácela na Švýcarku čtyři desetiny vteřiny. Znovu ale jela agresivní linii, zvládla výjezd do roviny a ztrátu stáhla na jedenáct setin. V závěrečné pasáži i na skoku jela čistě a se stejným odstupem za Nuferovou projela i cílem, což v přepočtu znamenalo rozdíl 2,99 metru.

Ve sjezdu skončila Ledecká mezi nejlepší trojicí v pohárovém seriálu potřetí za sebou. Před olympiádou brala bronz v Cortině d'Ampezzo. Na stupně vítězů na lyžích se dostala poosmé a už po jednačtyřicáté celkově, třiatřicetkrát to dokázala na snowboardu v paralelních disciplínách.

V hodnocení sjezdu už Ledecká nemůže zasáhnout do boje o malý křišťálový glóbus, jelikož už se pojede jen jeden sjezd a na Goggiaovou ztrácí 179 bodů. O pozici nejlepší sjezdařky si to rozdají ve finále sezony Goggiová a olympijská vítězka Corinne Suterová ze Švýcarska.

Slovenka Petra Vlhová skončila šestnáctá a v čele celkového pořadí Světového poháru se bodově dotáhla na Američanku Mikaelu Shiffrinovou, která ve Švýcarsku nestartovala.

Na lyžích se Ledecká může představit příští týden v superobřím slalomu v Lenzerheide a poté pojede finále SP v Courchevelu, kde je sjezd na programu 16. března a super-G o den později.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování:

Sjezd žen v Crans Montaně (Švýcarsko):

1. Nuferová (Švýc.) 1:29,93, 2. Ledecká (ČR) -0,11, 3. Goggiaová (It.) -0,23, 4. C. Suterová (Švýc.) -0,27, 5. Mowinckelová (Nor.) a Venierová (Rak.) obě -0,31, 7. Brignoneová (It.) -0,33, 8. Gisinová -0,43, 9. Hählenová (obě Švýc.) -0,46, 10. Wrightová (USA) -0,55.

Průběžné pořadí sjezdu (po 8 z 9 závodů): 1. Goggiaová 482, 2. C. Suterová 407, 3. Siebenhoferová (Rak.) 311, 4. Ledecká 303, 5. Puchnerová (Rak.) 296, 6. Nadia Delagová (It.) 246.

Průběžné pořadí SP (po 29 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) a Vlhová (SR) obě 1026, 3. Goggiaová 851, 4. Brignoneová 822, 5. Hectorová (Švéd.) 682, 6. C. Suterová 646, ...17. Ledecká 384, 54. Dubovská (ČR) 108.