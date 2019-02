Aare (Švédsko) - Sedmnáctým místem ve sjezdu uzavřela Ester Ledecká svůj druhý sjezdařský šampionát v kariéře. Na svazích v Aare si prožila krizi, přesto si v každém závodě zlepšila své maximum.

"Myslím, že jsem každým rokem (na lyžích) o kousek lepší a o kousek blíž těm lepším výsledkům," zhodnotila třiadvacetiletá Ledecká šampionát.

Po pádu v tréninku sjezdu začala sedmadvacátým místem v superobřím slalomu, v kterém se vloni stala překvapivou olympijskou vítězkou. V kombinaci dojela patnáctá a ve sjezdu o dvě místa horší. "Mám lepší výsledky, než jsem měla na minulém mistrovství světa. Je jasné, že to jde pomalu, ale dělám dva sporty," připomněla Ledecká, že vedle lyží zároveň vrcholně jezdí paralelní disciplíny na snowboardu.

Sedmnácté místo ve sjezdu odráží její současnou výkonnost. V hodnocení disciplíny ve Světovém poháru je osmnáctá. "Jsem na tom asi takhle, evidentně," konstatovala. "Ale myslím si, že je to super. Ani nevím, jestli nějaká sjezdařka byla v historii ve sjezdu lepší než já. Mám z toho radost, že jsem si to začala zase užívat."

Na šampionátu musela řešit pro ni novou a nepříjemnou situaci. V měsíci před MS dvakrát spadla a potřetí v tréninku už na Aare. Do super-G si nevěřila a v horší viditelnosti závod jen sjela. "Byla to jediná možnost, jak jsem to mohla udělat. Dobrý pocit jsem neměla, ale potřebovala jsem vědět, že umím ještě dojet do cíle. A pak jsem krůček po krůčku to mohla v trénincích stavět zase od začátku," řekla Ledecká.

Učila se znovu získávat sebevědomí. "Je to nová zkušenost a jsem za to ráda. Samozřejmě je blbé, že se to stalo na mistrovství světa, ale někde se to stát musí a každý den není perfektní," řekla s odstupem času už s nadhledem.

Naplnila svůj plán a na druhém mistrovství světa v alpském lyžování měla prakticky stejné výsledky jako na svém druhém MS na prkně. Pokud by ale měla výsledky dál kopírovat, za dva roky v Cortině by byla na lyžích mistryní světa. "Trošku jsem si naběhla. Uvidíme, jak to budu zvládat. Ale snažím se a dělám co můžu. Budu dřít, posouvat se kousek po kousku a je mi jedno, jak dlouho to bude trvat."

Krátce po sjezdu už Ledecká seděla se servismanem a fyzioterapeutem v autě a mířila na letiště do Trondheimu. Vydala se na cestu do Pchjongčchangu, kde ji příští víkend čeká Světový pohár na snowboardu a poté další v čínském Secret Garden. "Těším se na snowboard, už mi trochu chybí ta snowboardová partička," řekla.

Na lyže se pravděpodobně vrátí v Soči na přelomu února a března a o týden později jsou na programu závody SP ve Špindlerově Mlýně.