Ledecká zajela ve druhém tréninku na olympijský sjezd sedmý čas

Jen-čching (Čína) - Ester Ledecká obsadila v dnešním tréninku na olympijský sjezd na hrách v Pekingu sedmé místo a oproti úvodní zkušební jízdě ze soboty si na sjezdovce The Rock polepšila o čtyři příčky. Nejlepší sjezdařka sezony Italka Sofia Goggiaová, která se na olympijský start chystá tři týdny po zranění kolena, byla čtvrtá. Druhý trénink na úterní závod vyhrála Joana Hählenová ze Švýcarska.

Po neděli, kdy se kvůli přívalům sněhu nemohl odjet plánovaný druhý trénink, měly lyžařky ve středisku Jen-čching opět slunečné počasí. Ledecká vyrazila na trať jako devatenáctá a časem 1:33,89, který byl oproti sobotě o takřka sekundu rychlejší, se zařadila na šesté místo. Z dalších soupeřek ji pak předstihla už jen Hählenová, za kterou česká vítězka paralelního obřího slalomu na snowboardu zaostala o 71 setin.

Goggiaová, která si při pádu v lednovém v super-G v Cortině d'Ampezzo poškodila zkřížený vaz a naštípla holenní kost, vzdala při pokusu o návrat start v super-G, tréninky sjezdu jí ale daly naději. Na nejrychlejší Švýcarku dnes ztratila 61 setin.

"Dneska jsem na nohu nemyslela ani v nejmenším. A myslím, že to bylo vidět, byla jsem naprosto soustředěná. Myslím, že to byl dobrý test, poslední potvrzení, že se po dvou sjezdařských trénincích můžu i tak krátce po zranění zase soustředit na sebe," řekla optimisticky naladěná Goggiaová. "Dneska jsem se cítila skvěle, jízda se mi povedla. Na lyžích jsem se cítila dobře a to je to nejdůležitější," dodala s výhledem na úterní pokus o obhajobu zlata z Pchjongčchangu.

Druhou tréninkovou jízdu v Jen-čchingu absolvovala i Tereza Nová, která oproti první zkušenosti o sekundu a půl zrychlila a se ztrátou 5,29 na nejlepší obsadila opět 41. místo. Barbora Nováková, jež úvodní trénink kvůli problémům s kotníkem vynechala, zaostala na 44. příčce o 8,84 sekundy.