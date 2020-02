Ledecká zajela nejlepší super-G v SP, v La Thuile byla šestá

La Thuile (Itálie) - Lyžařka Ester Ledecká si šestým místem v italském La Thuile vylepšila maximum v superobřím slalomu Světového poháru. Z prvního vítězství v kariéře se radovala Rakušanka Nina Ortliebová, která vyhrála o pouhou setinu sekundy před vedoucí ženou seriálu Italkou Federicou Brignoneovou.

Olympijská vítězka v super-G Ledecká byla v této disciplíně v SP dosud nejlépe desátá začátkem února v ruské v Krasné Poljaně. V La Thuile startovala s třicítkou, na vítězku ztratila v horní technické pasáži trati, zbytek už projela stejně rychle.

Za šesté místo získala 40 bodů do Světového poháru, o tři body překonala hranici 500 bodů a ve finále v Cortině d'Ampezzo může nastoupit do všech disciplín. V celkovém hodnocení seriálu už je Ledecká desátá. Lépe byla mezi sjezdařkami z českých lyžařek naposledy slalomářka Šárka Strachová, která v roce 2007 skončila devátá.

Ortliebová, třiadvacetiletá dcera olympijského vítěze i mistra světa ve sjezdu Patricka Ortlieba, těsným vítězstvím potvrdila dobrou formu. V SP se prosadila na stupně podruhé v kariéře, když navázala na týden staré třetí místo ve sjezdu v Crans Montaně. Třetí skončila o dalších šest setin zpět Švýcarka Corinne Suterová.

O držitelce malého křišťálového glóbu za super-G se rozhodne až ve finále v Cortině d'Ampezzo. Suterová vede před Brignoneovou o 19 bodů.

V neděli je v La Thuile na programu kombinace a Ledecká zkusí navázat na třetí místo z Crans Montany.

Pořadí superobřího slalomu žen v La Thuile:

1. Ortliebová (Rak.) 1:11,72, 2. Brignoneová (It.) -0,01, 3. C. Suterová (Švýc.) -0,07, 4. Vlhová (SR) -0,39, 5. Bassinová (It.) -0,51, 6. Ledecká (ČR) -0,55, 7. Curtoniová (It.) -0,78, 8. Hählenová -0,82, 9. Holdenerová -0,95, 10. Gutová-Behramiová (všechny Švýc.) -0,98.

Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 6 ze 7 závodů): 1. C. Suterová 360 b., 2. Brignoneová 341, 3. Schmidhoferové (Rak.) 217, 4. Gutová-Behramiová 209, 5. Venierová (Rak.) 205, 6. Ortliebová 191, ...21. Ledecká 81.

Průběžné pořadí SP (po 30 z 38 závodů): 1. Brignoneová 1378, 2. Shiffrinová (USA) 1225, 3. Vlhová 1189, 4. C. Suterová 837, 5. Bassinová 817, 6. Holdenerová 791, ...10. Ledecká 503, 84. Dubovská 35, 101. Capová (všechny ČR) 21.