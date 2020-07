Ledecká v dokumentu prchala s korunou, Samková uklízela

Praha - Závodníci ocenění v anketě Král bílé stopy si v netradičním dokumentu vyzkoušeli různé role. Ester Ledecká prchala s nově získanou korunou. Eva Samková uklízela v liduprázdném sále na Žofíně. Nechyběly ani krátké medailonky shrnující úspěchy laureátů v uplynulé sezoně, ale jinak byl televizní pořad spíše směsí absurdna a humoru.

Svaz lyžařů České republiky se pro tento způsob vyhlášení rozhodl poté, co kvůli koronaviru musel zrušit tradiční galavečer. Tvůrcem snímku, který dnes odvysílala Česká televize, je režisér Petr Horký. "Pustil jsem ven asi tu asi nejvíc ulítlou představu, kterou jsem kdy o jakémkoliv udílení ocenění měl. Měl jsem štěstí, že to dopadlo na půdu plnou odvahy lidí ze Svazu lyžařů České republiky. Věřím, že budou diváci, kteří ocení odvahu, jakou sportovci i svaz lyžařů ukázali. A taky věřím, že bude skupina lidí, která nám to do smrti neodpustí," připustil.

Pořadem se prolínala postava ceremoniáře Jaroslava Řípa v podání Jana Budaře. Ten nemá internet ani televizi a nic netuší o tom, jak opatření proti šíření koronaviru ochromila život v Česku. Přijel na Žofín a až místní hlídač ho informoval, že se nic nekoná. Vzápětí se ceremoniář dozvěděl, že nedostane ani honorář, a začal skleněné trofeje za vítězství v jednotlivých kategoriích rozdávat "náhodným" lidem v okolí.

Tu první dostal hlídač v podání skokana na lyžích Romana Koudelky. Další plaketu dal trenéru Tomáši Bankovi, který hrál jeho řidiče, a pak si stejným dárkem udobřoval uklízečku ztvárněnou Samkovou. "Mám tam roli, kterou pravidelně předvádím i u sebe doma v bytě. Užila jsem si to, bylo to takové rychlé, intenzivní," komentovala své vystoupení úřadující mistryně světa ve snowboardcrossu.

Poslední chlebíček si ceremoniář koupil od běžkyně na lyžích Kateřiny Razýmové, která obsluhovala v osiřelém bufetu. "Byla to nová zkušenost a byla to docela sranda. Jsem znuděná kantýnská," řekla česká reprezentantka. Stylově při sekání trávy dostal ocenění travní lyžař Martin Barták.

Královskou korunu ceremoniář převlečený za tragicky zesnulého běžce na lyžích Václava Vrbatu položil v Chotkových sadech na krejčovskou figurínu. Tam ji našla běžkyně v podání Ledecké, která s ní vzápětí utekla pryč. "Byla jsem zlodějkou koruny. Bylo to hrozně fajn a hlavně strašně rychlý. Potkala jsem skvělý štáb a bylo to takové fajn uzavření dne," komentovala nyní už čtyřnásobná domácí královna svůj part.