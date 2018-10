Altenmarkt (Rakousko) - Předloni si Ester Ledecká napoprvé mezi sjezdařskými velikány týmu výrobce lyží Atomic připadala trochu nepatřičně. Stále nemá pocit hvězdy, ale od dneška už visí v továrně firmy na zdi slávy její fotografie z nejvyššího stupínku s lyžemi vysoko nad hlavou po zisku olympijského zlata v super-G třeba vedle slavného Hermanna Maiera.

"Je to úžasný, vždycky jsem si přála na téhle zdi jednou být. Chodila jsem kolem, protože nahoře nad schody si dělám lyžáky, a říkala si: Jo, tady je Marcel (Hirscher). Tady Hermann (Maier). Hustý! Mám z toho strašnou radost," řekla Ledecká v rakouském Altenmarktu při mediální dnu plném rozhovorů a focení.

Ledecká svoji fotku na zeď slavnostně sama pověsila do sousedství s domácí legendou Annemarie Moserovou-Pröllovou, Norů Aksela Lunda Svindala a Lasseho Kjuse, Američana Bodeho Millera i Marca Girardeliho z Lucemburska.

Moderátorka odpoledne Alexandra Meissnitzerová, bývalá vítězka Světového poháru, přivítala třiadvacetiletou Ledeckou na "molu" jako jednu z posledních. Po Češce už přišli pouze Italka Sofia Goggiaová, americká slalomářka Mikaela Shiffrinová a sedminásobný vítěz Světového poháru Rakušan Marcel Hirscher.

Po zdvořilostních otázkách se Ledecká omluvila, že má ruce zasunuté v kapsách. "Mám sebou medaile a nerada bych, aby se ztratily," vysvětlila obecenstvu a ukázala zlata z šokující výhry ve sjezdařském superobřím slalomu i z paralelního obřího slalomu, v kterém na snowboardu potvrdila roli favoritky.

Ač se vyšvihla na pozici čtyřky firmy a jednou chce ještě výš, za hvězdu jako jsou Shiffrinová a Hirscher se nepovažuje. "Myslím, že k nim mám ještě dost daleko. Ještě hodně daleko," konstatovala Ledecká. Fotku na ploše medailistů z her v Pchjongčchangu ale měla největší. "No, to už něco znamená," usmála se.

Předvečer setkání s novináři se konala společná večeře. Ledecká seděla s Shiffrinovou a Gogggiovou. "Pořád jsme se smáli, zatímco u vedlejšího stolu byli všichni potichu," prozradila. Probíraly s Shiffrinovou i lyže, na kterých vyhrála super-G, protože se mylně tvrdilo, že je má půjčené od Američanky.

I při představování závodníků působily Ledecká i Shiffrinová uvolněněji než ostatní závodníci. "Mikaela je v tomhle daleko talentovanější, je víc otevřená. V jistém směru daleko dospělejší než já. Já jsem takový malý trdlo oproti ní. Mně tyhle akce moc nejdou, nejsem mediální, ale myslím, že se učím," řekla Ledecká.

Mezi sjezdařkami už je známou tváří a získala si dávno respekt. Shiffrinová nebo jiná Američanka Lindsey Vonnová dokonce zdraví českou závodnici jako první. "Přijde Lindsey a řekne ahoj. A já ahoj. Kupodivu i Mikaela se se mnou docela často baví. Já ale rozhovor nezačínám, pořád se stydím," řekla Ledecká.