Praha - Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká útočí na čtvrtou korunu pro Krále bílé stopy. Na trůn se může vrátit po roční pauze, loni ji po třech výhrách za sebou sesadila snowboardcrossařka Eva Samková. Vyhlášení tradiční ankety Svazu lyžařů ČR bude kvůli koronavirové krizi velmi netradiční. Vítězové budou oznámeni v pátek prostřednictvím dokumentu, který od 20:15 odvysílá stanice ČT Sport.

Ledecká v uplynulé sezoně zářila hlavně na lyžích. V prosinci do ní vstoupila vítězstvím ve sjezdu Světového poháru v kanadském Lake Louise. Dvojnásobná olympijská vítězka přidala další tři třetí místa ve sjezdu, superobřím slalomu a kombinaci. V celkovém pořadí sjezdu skončila druhá, v kombinaci obsadila třetí místo. Ve Světovém poháru nasbírala 503 bodů, což jí zajistilo desátou příčku a právo startovat ve finále seriálu ve všech disciplínách. To už se ale v březnu v italské Cortině d'Ampezzo kvůli koronaviru neuskutečnilo.

Na snowboardu Ledecká vlivem termínových kolizí a rušení závodů startovala jen dvakrát. V Bad Gasteinu skončila druhá v paralelním slalomu, ve slovinské Rogle vyhrála paralelní obří slalom. V součtu s úspěchy na lyžích jí to dává velkou šanci vrátit se po roční přestávce na domácí trůn.

Samková, která loni triumfovala díky titulu mistryně světa a výhře ve Světovém poháru, tentokrát tolik nezářila. Na stupně vítězů se v závodech SP prosadila jen v prosinci v Montafonu a celkově byla v seriálu čtvrtá.

I ona bude stejně jako další nominovaní aktérkou experimentálního dokumentu režiséra Petra Horkého, kterým bude provázet herec Jan Budař. Natáčelo se čtyři dny v prázdném Žofíně a dalších lokalitách. Režisér nikoho ze sportovců před natáčením neznal. "Trochu jsem se obával, abychom je nenutili do hereckých poloh, ve kterých by jim to bylo nepříjemné. Za důležité jsem pokládal také to, abych se nikoho z oceněných nedotknul. Dostat takové ocenění je přeci jen velká věc, nechtěli jsme to prvoplánově shazovat, na druhou stranu jsme chtěli předávání udělat netradičně a zanést do něj velkou dávku absurdity," uvedl Horký v tiskové zprávě.

Favorizovaná Ledecká si pochvalovala rychlost natáčení. "Jsem za to ráda, protože program mám narvaný. Ale jsem hlavně ráda, že jsem si na to našla čas, potkala jsem skvělý štáb profesionálů. Byla to fajn část dne," řekla. I Samková byla přes původní obavy spokojená. "Natáčení jsem si moc užila. Mám vždycky lehkou obavu, když po mně chce někdo trošku hrát, protože já to vůbec nedělám, neumím a samozřejmě se stydím. Ale bylo to super, příjemná atmosféra," poznamenala.

Anketa o Krále bílé stopy se vyhlašuje od roku 1973. Rekordmankou v počtu prvenství je olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová, jež vyhrála sedmkrát mezi lety 1992 a 2007.

Vedle hlavní kategorie se diváci z dokumentu dozvědí také vítěze v jednotlivých lyžařských sportech a v kategoriích talent a trenér roku. Další osobnost vstoupí do Síně slávy.