Ledecká trénuje na zbytcích sněhu na Červenohorském sedle

Červenohorské sedlo (Jesenicko) - Na posledních zbytcích sněhu trénuje dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká. Druhá žena sjezdu uplynulé sezony Světového poháru piluje slalom a obří slalom na Červenohorském sedle.

Kvůli pandemii nového koronaviru byla sjezdařské sezona ukončena dříve a v Česku je vyhlášen nouzový stav. Od minulého úterý ale vláda umožnila aktivity na venkovních sportovištích, mezi které patří při splnění podmínek lyžování i snowboarding.

Ledecká s trenérem Tomášem Bankem a servismanem Milošem Machytkou tak vyrazili na svah. "Může se zdát, že je další sezona daleko a není kam spěchat, ale nevíme, kdy budeme moci jet do Rakouska. Uvědomujeme si vážnost situace, ale na druhou stranu je to naše práce a obživa," řekl ČTK Bank.

Vítězka sjezdu SP z kanadského Lake Louise Ledecká byla po návratu ze zahraničí dva týdny v karanténě. Pak trénovala doma a následně se povedlo dohodnout lyžování na severní Moravě. "Jsme velmi rádi. Dodržujeme všechny zásady proti koronaviru a musím říct, že to byl velmi kvalitní trénink," řekl Bank v České televizi.

Budíček mají ve 4:30 a trénuje se od šesti do půl deváté. "Abychom po jasné noci využili tvrdého sněhu a nepotkávali v této složité situaci moc lidí. A za současných podmínek je dvakrát třikrát náročnější trať připravit," řekl kouč. Na kopec Ledeckou táhne na pětimetrovém laně skútr a jízdy se natáčejí z dálky na kameru.

Zpočátku Ledecká jezdila na úseku dlouhém přibližně 700 metrů. "Kam se vešlo třicet obřákových branek," přiblížil Bank. S táním sněhu se délka sjezdovky zkrátila asi na 400 metrů. "Ted jezdíme jen slalom, ale je to dobré, doháníme technické disciplíny, na které jindy není čas," pochvaloval si Bank. Slalom se Ledecké hodí do kombinace a v budoucnu by mohla slalom i obří slalom zkusit také ve Světovém poháru.

Současný improvizovaný trénink je pozitivní vzhledem k blízké budoucnosti. Až to bude možné, vyrazí Ledecká na rakouské ledovce. "Jelikož se nám teď povedlo něco odjezdit, tak tam bude čas otestovat lyže na rychlostky," dodal Bank. Jarní měsíce jsou důležité pro zkoušení a hledání rychlých lyží na sjezd a super-G.