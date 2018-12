Dolní Morava (Ústeckoorlicko) - Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká se stejně jako před rokem připravuje po vánočních svátcích na další část sezony v domácích podmínkách. Od dnešního dne až do Silvestra jezdí na lyžích na Dolní Moravě, kde pod vedením bratří Banků trénuje obří slalom a slalom.

Vítězka ankety Sportovec roku 2018 absolvovala v pátek ráno sedm jízd v třiceti brankách obřího slalomu. "Měli jsme štěstí. Ráno to bylo tak akorát tvrdé a byl to jeden z nejlepších tréninků," řekl ČTK Tomáš Bank. Další dny plánuje postavit ještě o deset branek delší obří slalom a poté i slalom v délce závodu Světového poháru. "Pokud pojede na sjezdařské mistrovství světa, tak by tam jela i kombinaci, proto potřebuje natrénovat taky slalom," vysvětlil Bank.

Na svahu jezdí Ledecká ráno před spuštěním lanovek. Na start vozí vítězku sjezdařského super-G a paralelního obřího slalomu na snowboardu z únorových her v Pchjongčchangu skútr. "A bydlí hned pod kopcem u táty v penzionu," dodal Tomáš Bank.

Ledecká se pro Dolní Moravu rozhodla na poslední chvíli. "Spekulovali jsme, kam vyrazit. Jestli jet do Rakouska, ale tam má být teplo, tak jsme se domluvili s Dolní Moravou," řekl Tomáš Bank. Výhodou je, že stejně jako jeho bratr Ondřej bydlí do hodiny cesty odtud. "Je to příjemné. Ondra by s námi do Rakouska nejel a takhle pomáhá," pochvaloval si Tomáš Bank.

Naposledy by měla Ledecká na Dolní Moravě trénovat na Silvestra. Pak se přesune na snowboard a 8. ledna má v plánu v rakouském Bad Gasteinu paralelním slalomu SP. Následně se přeorientuje na lyže a ve Svatém Antonu pojede 12. ledna sjezd a o den později super-G.

V Česku se Ledecká připravovala po svátcích také před rokem. Tehdy využila dobrých podmínek ve Špindlerově Mlýně a v areálu Svatý Petr jezdila superobří slalom.