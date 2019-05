Ledecká spala u Adamse, na Roland Garros vyrazí za Nadalem

Praha - Měsíc a půl po sezoně už má sjezdařka a snowboardistka Ester Ledecká hlad po závodech. Do začátku další zimy musí ještě vydržet půl roku a rozhodně nezahálí. I mezi tréninkem a testováním lyží na ledovcích je v jednom kole: spala u kanadského zpěváka Bryana Adamse, vyrazí fandit hokejistům na mistrovství světa do Bratislavy i za Rafaelem Nadalem na tenisové Roland Garros.

"Lítám po světě, do toho trénuju, testuju a bavím se," shrnula čtyřiadvacetiletá Ledecká výstižně na tiskové konferenci v pražské botanické zahradě.

S médii se setkala poprvé po skončené sezoně, kterou označila za parádní. Na prkně znovu kralovala a získala počtvrté velký glóbus za paralelní disciplíny ve Světovém poháru. Na lyžích se dostala do elitní třicítky v hodnocení Světového poháru ve třech disciplínách - ve sjezdu, v superobřím slalomu i v kombinaci.

"Křišťálový glóbus na snowboardu je fantastický. Pořád mě baví vyhrávat, ale hlavně závodit. Marcel (slalomář Hirscher) taky pořád vyhrává glóby a to jsou hezké věci. To je motivace. Chci mít glóby doma, chci jich mít co nejvíc a místo na ně ještě mám," vzkázala soupeřkám, že snowboard stále jen tak odložit nehodlá.

Na lyžích absolvovala v seriálu SP nejlepší rok a v celkovém pořadí si posunula maximum na 54. místo. "Doufám, že to bude mít vzestupnou tendenci i příští rok," přála si. "Naučila jsem se další věci, třeba že mám mít ve sjezďáku výš zadek, než ho mám. Ale kdybych mluvila o technice, tak to je na několik hodin vyprávění."

Po Světových pohárech chtěla jezdit na lyžích ještě menší závody kategorie FIS, ale kvůli angíně nemohla. Měla tak alespoň více času na testování lyží, prken a bot. "Je to lepší než loni, máme trochu představu, co a jak bude," řekla.

Plnila i sponzorské povinnosti a díky nim zažila zvláštní příležitosti. Fotila se s francouzským sjezdařem Alexisem Pinturaultem a při té příležitosti dostala od dcery majitelky firmy na výrobu hodinek, která ji sponzoruje, nabídku na cestu do Paříže. "To snad ani nejde odmítnout," řekla k cestě na Roland Garros, kde se možná potká s králem antuky Nadalem. "Což by bylo fantastické," řekla Ledecká, která podle svých slov sleduje grandslamy.

Dalším bonbonkem bylo setkání s Adamsem v Londýně. Dělala rozhovor pro magazín Vogue a fotografem byl Adams. "Bylo to senzační, to byl pro mě vrchol. A focení bylo úplně jiné, než jsem zvyklá. Bylo víc modelkovské, ale bylo těžké zatvářit se normálně, aby fotky dopadly výborně, když tam byl on," řekla Ledecká a se smíchem dodala: "Bydlela jsem u něj a vlastně spala v jeho posteli."

Coby vnučka Jana Klapáče, hokejového mistra světa z roku 1972, vždy sleduje světové šampionáty hokejistů. Dle svého zvyku zápasy hlasitě prožívá. "Pojedu se podívat na Rakousko, takže si beru klasicky dědův dres, ale budu se muset krotit. Budu ve skyboxu a nevím, jestli se tam může řvát," pronesla Ledecká.

Kondici bude tradičně nabírat v rodinném prostředí na řeckém ostrově Lefkada. "Tam se ráda vracím. Je to domácí prostředí. Můžu tam být měsíc na jednom místě, což je unikátní vzhledem k tomu, jak jsem v zimě rozlítaná."

Na konci léta opětovně vyrazí na soustředění do Chile a pak už se bude blížit start sezony. "Je to daleko, ale už teď se mi po závodech stýská. Jsem závodní typ a nastupuje absťák, který budu muset vydržet. Budu akční, závodit v jiných oblastech, třeba vyběhnout schody dřív než můj brácha," řekla Ledecká.