Ledecká slaví první triumf v SP, v Lake Louise vyhrála sjezd

Lake Louise (Kanada) - Olympijská vítězka v superobřím slalomu Ester Ledecká slaví první triumf v lyžařském Světovém poháru. Na oblíbené trati v kanadském Lake Louise dnes vyhrála sjezd a je první českou vítězkou v této disciplíně. Na trati zkrácené kvůli sněžení zajela Ledecká čas 1:31,87 minuty a o 35 setin vteřiny, v přepočtu o necelých deset metrů, sebrala premiérovou výhru Švýcarce Corinne Suterové. Třetí skončila Rakušanka Stephanie Venierová.

"Je to skvělý pocit. Je to nádherný závod. Jsem nadšená ze své jízdy, a pokud to takhle půjde dál, budu ráda," citoval Ledeckou rakouský server Laola1. Ve sjezdařském Světovém poháru je to první výhra Ledecké v kariéře, ale jinak už osmnáctá. Předešlých 17 zaznamenala v paralelních disciplínách na snowboardu, na kterém je dvojnásobnou mistryní světa a rovněž olympijskou vítězkou.

"Jsem samozřejmě šťastný. Ester předvedla perfektní jízdu. Takové předváděla v tréninku, ale teď se jí sešly všechny pasáže najednou. Měla i štěstí, protože pět minut po ní přišla mlha," řekl trenér Tomáš Bank v České televizi. V trénincích zajela Ledecká osmý a pátý čas. "Díky tomu si Ester věřila," konstatoval Bank.

Začátek sjezdu byl kvůli sněžení o hodinu opožděn, pořadatelům se ale podařilo čerstvý sníh z trati odklidit. Start byl snížen a oproti tréninkům byly časy téměř o 20 vteřin rychlejší. Na prvním mezičasu byla agresivně jedoucí Ledecká třetí, na druhém druhá a na zbylých už nejrychlejší. V cíli podobně jako na olympiádě nevěřila, že vede. První gratulantkou byla slovinská závodnice Ilka Štuhecová.

Ledecká startovala s číslem 26, s kterým šokovala loni v Pchjongčchangu, kde získala zlato v superobřím slalomu. I ten tehdy byl kvůli počasí zkrácen.

Na olympijské sjezdovce v Lake Louise se Ledecké daří. Předloni tam vyhrála jeden z tréninků a pak byla sedmá v závodu, což bylo dosud její nejlepší umístění v SP. Loni skončila v jednom ze sjezdů v kanadském středisku desátá.

Čtyřiadvacetiletá Ledecká je třetí českou vítězkou individuálního závodu ve Světovém poháru. Před ní to dokázaly Olga Křížová Charvátová, která vyhrála kombinaci ve Schrunsu 1983 a slalom v Piancavallu 1986, a Šárka Strachová, dvojnásobná vítězka slalomu v Aspenu v letech 2008 a 2009.

V sobotu je v Lake Louise na pořadu druhý sjezd sezony a Ledecká bude mít další šanci na úspěch. V neděli je v plánu super-G.

Ženy - sjezd:

1. Ledecká (ČR) 1:31,87, 2. C. Suterová (Švýc.) -0,35, 3. Venierová -0,45, 4. Ortliebová (obě Rak.) -0,66, 5. Rebensburgová (Něm.) -0,66, 6. Goggiaová (It.) -0,69, 7. Schmidhoferová (Rak.) -0,74, 8. Weidleová (Něm.) -0,82, 9. Delagová (It.) -0,94, 10. Shiffrinová (USA) -0,96.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 41 závodů): 1. Shiffrinová 366, 2. Gisinová (Švýc.) 160, 3. Vlhová (SR) 138, 4. Holdenerová (Švýc.) 128, 5. Brignoneová 125, 6. Bassinová (obě It.) 122, ...11. Ledecká 100, 38. Dubovská 29, 48. Capová (obě ČR) 21.