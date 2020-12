Ledecká skončila ve sjezdu SP ve Val d'Isere šestá

Val d'Isere (Francie) - Ester Ledecká skončila šestá v úvodním sjezdu sezony Světového poháru. Ve Val d'Isere potvrdila roli současné jedničky Švýcarka Corinne Suterová. Závod poznamenalo několik pádů.

"Jsem rozhodně spokojená. Je to nová zkušenost s novým kopcem a jsem moc ráda, že tady můžu závodit," řekla Ledecká v nahrávce pro média.

Pětadvacetiletá zimní "obojživelnice" opět zvládla přechod ze snowboardu na lyže. V sobotu na prkně suverénně vyhrála paralelní obří slalom SP v italské Cortině d'Ampezzo a po pár trénincích se ve Francii prosadila i mezi nejlepší sjezdařky. "Bylo na to málo času, ale takhle to je, takhle jsem si to vybrala, takže žádné výmluvy. S tím málem, co mám, musím pracovat," řekla Ledecká.

Na nic se vymlouvat nemusela. V závodu předvedla s drobnými zaváháními výbornou jízdu. Nejvíce zaostala v horní pasáži, ale v náročné ledovaté prostřední ani spodní části skoro nic neztratila. Za Suterovou měla v cíli vteřinový odstup. "Jsem s jízdou spokojen," hodnotil trenér Tomáš Bank v České televizi.

Právě před Ledeckou spadly dvě soupeřky. Hůře dopadla Rakušanka Nicole Schmidhoferová, jež ve stokilometrové rychlosti najela bokem do ochranných sítí, které hranou lyže prořízla a zmizela v nich. S odřeným obličejem a bolavým levým kolenem byla odvezena do nemocnice. Podle prvních vyšetření má zřejmě přetržený přední zkřížený a vnější postranní vaz. Závod byl po jejím karambolu na 20 minut přerušen.

O čtyři závodnice později na stejném místě chybovala rovněž Italka Federica Brignoneová, ale ta se po chvilce zvedla a odjela na lyžích. Ledecká se pády soupeřek nenechala rozhodit. "Je to nepříjemné hlavně pro holky, které spadly," řekla česká závodnice.

Přes vysílačku zjišťovala, proč lyžařky chybovaly. "Jak se to stalo, proč se to stalo a snažila jsem se toho potom ve své jízdě vyvarovat. Je to brána ke konci sjezdu a po skoku s lehkou kompresí. Visí to na jednu nohu a ještě to je rozbitý. Je to těžká brána, ale dá se projet bezpečně, chce se na to akorát dobře připravit," uvedla Ledecká.

"Trošku jsem smutný, že jsem vybral devatenáctku," připomněl Bank číslo, s kterým Ledecká jela. Důvodem bylo, že v tréninku se sjezdovka O.K. postupně zrychlovala, v závodu ale po pádech soupeřek nebylo jednoduché se zkoncentrovat. "Pády nikomu nepřidají a jsem rád, že to tak zvládla," pochválil kouč Ledeckou a dvojnásobná olympijská vítězka dodala: "Nikdo nemohl vědět, že se to opozdí. Jsme outdoorový sport, s tím se musí počítat. Podmínky se mění a prostě se s tím takhle musíme smířit."

Po Ledecké jedoucí Joana Hählenová nezvládla skok před kritickou pasáží, spadla a také doklouzala do sítí, ale rychle se zvedla. V místě pod lanovkou, v kterém závodnicím docházely síly, neustála nerovnosti vítězka prvního tréninku Američanka Alice McKennisová Duranová. I ona vyvázla z karambolu bez zranění.

Vítězka hodnocení sjezdu SP z minulé sezony Suterová vyhrála o 11 setin před olympijskou vítězkou sjezdu z Pchjongčchangu Italkou Sofií Goggiaovou. Třetí byla nejrychlejší lyžařka z druhého tréninku Breezy Johnsonová z USA.

Ve Val d'Isere jely ženy první rychlostní závod sezony. Tradiční start v Lake Louise, kde loni Ledecká jeden sjezd vyhrála, se kvůli koronaviru nekonal. Superobří slalomy ve Svatém Mořici zase před čtrnácti dny zhatilo sněžení.

"Principem celého závodění je vyhrát, o to se vždycky budu snažit, ale těch holek je víc. Pro mě je taky strašně důležitý, že odevzdám maximum, a dnes to stačilo na šesté místo, což je skvělý. Budu se snažit samozřejmě zlepšit, analyzovat svoji jízdu a zase se posunout," řekla Ledecká.

Další šanci bude mít v sobotu, kdy je ve Val d'Isere na pořadu od 10:30 druhý sjezd. V neděli by se měl jet superobří slalom.

Pořadí sjezdu SP žen ve Val d´Isere:

1. C. Suterová (Švýc.) 1:44,62, 2. Goggiaová (It.) -0,11, 3. Johnsonová (USA) -0,20, 4. Štuhecová (Slovin.) -0,65, 5. Ortliebová (Rak.) -0,97, 6. Ledecká (ČR) -1,08, 7. Tipplerová (Rak.) -1,25, 8. Gutová-Behramiová (Švýc.) -1,32, 9. Mowinckelová (Nor.) -1,33, 10. E. Curtoniová (It.) -1,36.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 34 závodů): 1. Vlhová (SR) 425, 2. Shiffrinová (USA) 275, 3. Bassinová (It.) 273, 4. Gisinová (Švýc.) 269, 5. Brignoneová (It.) 248, 6. Liensbergerová (Rak.) 220, ...28. Ledecká 51, 31. Dubovská (ČR) 48.