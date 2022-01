Ledecká skončila v super-G v Cortině osmá, vyhrála Curtoniová

Cortina d'Ampezzo (Itálie) - Ester Ledecká odjede na olympijské hry do Pekingu po svém nejlepším víkendu ve Světovém poháru v alpském lyžování v probíhající zimě. Po třetím místě v sobotním sjezdu dnes v Cortině d'Ampezzo dosáhla osmou příčkou maxima v sezoně i v superobřím slalomu. Zvítězila domácí Italka Elena Curtoniová, její krajanka Sofia Goggiaová po těžkém pádu závod nedokončila.

Pro Ledeckou to byl dnes nejspíše poslední start před olympiádou. Příští týden by neměla závodit na SP v Garmisch-Partenkirchenu, ale už se přesouvat do Číny, kde bude nejprve hlavní favoritkou a obhájkyní zlata v paralelním obřím slalomu na snowboardu a poté se pokusí navázat na senzační zlato ze super-G či zaútočit na medaili ve sjezdu.

Úřadující olympijská vítězka v super-G Ledecká vyrazila s číslem jedna na trať, kterou stavěl její trenér Franz Gamper. Ledecká jela riskantně, rychle, ale ztratila ve střední části a málem se po cílovém skoku nevešla do poslední branky. Dopad zvládla a zajela čas 1:21,59 minuty.

V čele ale dlouho nevydržela, hned s dvojkou byla o sedm setin rychlejší Francouzka Tessa Worleyová a vzápětí s trojkou i Tamara Tipplerová z Rakouska. Poté už předčila Ledeckou jen pětice soupeřek, a tak se udržela poosmé v kariéře v super-G v desítce.

Vítězka sjezdu Goggiaová jela rychle, ale po půlce závodu se jí rozjely lyže a spadla. Chvilku se držela za levé koleno, ale nazula lyže a do cíle sjela sama. Dlouho byla na vyšetření ve stanu pod sjezdovkou, pak pomalu odešla podpírána na další diagnostiku.

Goggiaovou zastoupila její krajanka Curtoniová a připsala si první výhru v superobřím slalomu v seriálu SP v kariéře a druhou celkově. O devět setin unikla premiérová výhra v poháru Tipplerové, na třetí místo vystoupila Švýcarka Michelle Gisinová.

Druhá česká reprezentantka Tereza Nová měla číslo 57, ale do závodu neodstartovala.

Ženy - super-G: 1. Curtoniová (It.) 1:20,98, 2. Tipplerová (Rak.) -0,09, 3. Gisinová (Švýc.) -0,24, 4. Brignoneová (It.) -0,32, 5. C. Suterová (Švýc.) -0,44, 6. Worleyová (Fr.) -0,54, 7. Mowinckelová (Nor.) -0,59, 8. Ledecká (ČR) -0,61, 9. Robinsonová (N. Zél.) -0,62, 10. Puchnerová (Rak.) -0,66.

Průběžné pořadí super-G (po 6 z 9 závodů): 1. Brignoneová 377, 2. Curtoniová 348, 3. Goggiaová (It.) 332, 4. Gutová-Behramiová (Švýc.) 226, 5. Shiffrinová (USA) 220, 6. Mowinckelová 208, ...21. Ledecká 81.

Průběžné pořadí SP (po 24 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 981, 2. Vlhová (SR) 929, 3. Goggiaová 769, 4. Brignoneová 609, 5. Hectorová (Švéd.) 582, 6. Siebenhoferová (Rak.) 533, ...24. Ledecká 204, 48. Dubovská (ČR) 108.