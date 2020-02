Ledecká skončila v lyžařském super-G v Ga-Pa sedmnáctá

Garmisch-Partenkirchen (Německo) - Olympijská vítězka z Pchjongčchangu Ester Ledecká skončila v superobřím slalomu v Garmisch-Partenkirchenu sedmnáctá. Je to její druhý nejlepší výsledek v této disciplíně v aktuálním ročníku lyžařského Světového poháru. V Německu dnes ztratila dvě sekundy na vítěznou Švýcarku Corinne Suterovou.

Ledecká, jež skončila v sobotu v Ga-Pa třetí ve sjezdu, udělala na trati superobřího slalomu několik chyb a nezopakovala desáté místo z minulého týdne v Krasné Poljaně. Česká lyžařka a snowboardistka si ale zajela čtvrtý nejlepší výsledek v super-G ve Světovém poháru. O dvě příčky vylepšila umístění, kterého v tomto bavorském středisku dosáhla v roce 2017.

"Bylo to trošku rodeo dneska," komentovala Ledecká sjezdovku Kandahar, na níž se střídaly ledové plotny s měkčím sněhem. "Jsem ráda, že jsem v cíli a myslím, že každý super-G je obrovská zkušenost. Jsem ráda, že tady můžu být a sbírat zkušenosti. Žádný trénink nedokáže nasimulovat svěťákové podmínky, takže jsem ráda, že jsem si to dala. Zajela jsem nejlepší jízdu, na kterou jsem v tu chvíli měla a rozhodně jsem to nebrzdila," doplnila.

Suterová zvítězila o 43 setin před Rakušankou Nicole Schmidhoferovou a dostala se do čela hodnocení disciplíny. Třetí skončila Švýcarka Wendy Holdenerová.

Závod nedokončilo sedmnáct z 52 lyžařek, vypadla například olympijská vítězka ze Soči Rakušanka Anna Veithová nebo další favoritky Italka Sofia Goggiaová a Viktoria Rebensburgová. Německá lyžařka si při karambolu poranila hlavici holenní kosti i vazy v levém koleni a sezona pro ni skončila. Ani v Garmisch-Partenkirchenu nezávodila vedoucí žena Světového poháru Mikaela Shiffrinová z USA, neboť po náhlém otcově úmrtí přerušila na neurčito sezonu.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu

Ženy - super-G:

1. C. Suterová (Švýc.) 1:19,46, 2. Schmidhoferová (Rak.) -0,43, 3. Holdenerová (Švýc.) -0,70, 4. Gauthierová (Fr.) -0,71, 5. Brignoneová (It.) -0,90, 6. Venierová (Rak.) -0,93, 7. Gisinová (Švýc.) -1,01, 8. Miradoliová (Fr.) -1,29, 9. Vlhová (SR) -1,41, 10. Bassinová (It.) -1,49, ...17. Ledecká (ČR) -2,06.

Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 5 ze 7 závodů): 1. C. Suterová 300, 2. Brignoneová 261, 3. Schmidhoferová 206, 4. Shiffrinová (USA) 186, 5. Venierová 185, 6. Gutová-Behramiová (Švýc.) 183, ...26. Ledecká 41.

Průběžné pořadí SP (po 24 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1225, 2. Brignoneová 1080, 3. Vlhová 891, 4. Bassinová 666, 5. C. Suterová 617, 6. Holdenerová 563, ...13. Ledecká 334, 77. Dubovská 35, 91. Capová (obě ČR) 21.