Ledecká skončila třináctá v super-G v Lake Louise, vyhrála opět Goggiaová

Lake Louise (Kanada) - Olympijská vítězka Ester Ledecká skončila třináctá v úvodním superobřím slalomu aktuálního ročníku Světového poháru v Lake Louise. Od desítky ji dělilo sedm setin. Třetí triumf ze tří závodů si v Kanadě připsala Italka Sofia Goggiaová.

Ledecká po dvanáctém a dvaadvacátém místě ve sjezdu ani tentokrát na umístění v elitní desítce nedosáhla. V polovině trati ztrácela 1,2 sekundy na průběžně vedoucí Laru Gutovou-Behramiovou, ale zbytek závodu jí vyšel lépe a manko stáhla pod sekundu. Zařadila se na sedmou příčku. Obhájkyni malého glóbu za tuto disciplínu Gutovou pak o jedenáct setin porazila vítězka obou sjezdů Goggiaová. Pro třetí příčku si s devětadvacítkou dojela Rakušanka Mirjam Puchnerová, která tak navázala na bronzové umístění v úvodním sjezdu.

Před českou reprezentantku se dostaly i další závodnice. Ve vyrovnaném pořadí od osmého do čtrnáctého místa se sedm lyžařek vměstnalo do jedenácti setin. Ledecká z nich byla druhá nejpomalejší. Měla ale výrazně menší ztrátu než v obou sjezdech, kdy za Goggiaovou zaostávala o více než dvě sekundy.

Další superobří slalomy jsou ve Světovém poháru naplánované hned na příští víkend, kdy se pojedou dva závody ve Svatém Mořici. Do Švýcarska se mohou závodnice, jejich realizační týmy i další lidé nezbytní pro organizaci Světového poháru přesunout díky výjimce z desetidenní karantény, která je jinak kvůli nové variantě koronaviru omikron povinná pro všechny cestující z rizikových zemí bez ohledu na očkování. A mezi tyto země patří i Kanada.

Pořadí super-G žen v Lake Louise:

1. Goggiaová (It.) 1:18,28, 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,11, 3. Puchnerová (Rak.) -0,44, 4. Tipplerová (Rak.) -0,50, 5. Brignoneová (It.) -0,53, 6. Shiffrinová (USA) -0,58, 7. Curtoniová (It.) -0,64, 8. Siebenhoferová (Rak.) -1,00, 9. Hählenová (Švýc.) a Gagnonová (Kan.) obě -1,03, ...13. Ledecká (ČR) -1,10.

Průběžné pořadí SP (po 8 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 405, 2. Vlhová (SR) 340, 3. Goggiaová 315, 4. Slokarová (Slovin.) 210, 5. Dürrová (Něm.) 201, 6. Gutová-Behramiová 198, ...23. Dubovská (ČR) 73, 32. Ledecká 51.