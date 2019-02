Aare (Švédska) - Slzy po nepovedeném superobřím slalomu vystřídal na tváři olympijské vítězky Ester Ledecké na lyžařském mistrovství světa úsměv. Špatnou náladu po úterním závodu ve švédském Aare zahnala mimo jiné během a před páteční kombinací se dobře naladila dnešním pátým místem v tréninku sjezdu.

Ledecká dokončila super-G až třetí od konce a v slzách pak litovala, že zklamala. "Už tady nepláču, to je velký rozdíl," prohlásila Ledecká. Mezi novináře přišla po dvou dnech v diametrálně odlišném rozpoložení. "Těžko říct, jak jsem si vyčistila hlavu. Šla jsem si zaběhat a myslím, že už to bude dobrý," uvedla.

Mimo sjezdovky třiadvacetiletá zlatá olympijská medailistka ze super-G a paralelního obřího slalomu na snowboardu relaxuje například u seriálu Přátelé. "V podstatě přijdeme domů a jsou pořád puštěný. To je dobrá kulisa. U toho cvičím a běhám. Jinak jím a spím, víc toho nestihnu," prozradila Ledecká.

Zlepšit náladu Ledecké pomohly mimo jiné i povzbudivé vzkazy. Dostala zprávu od rychlobruslařky Martiny Sáblíkové a na sociálních sítích od fanoušků. "Všimla jsem si. Já jsem ale měla takovou hrozně smutnou náladu, takže to, jak mi všichni posílali takové hezké přání, akorát mě to víc dojímalo. Bylo to krásné, všem moc děkuju za podporu a nesmírně si toho vážím. Je něco strašně cenného, že mám fanoušky, kteří při mně stojí, i když se mi nedaří," řekla.

Chmury jí z hlavy vyhnal rovněž trénink slalomu pro kombinaci. K tomu se dostala v zimě teprve počtvrté, ač má točivou disciplínu ráda. "Trenéři mi nedovolí trénovat slalom. Ne proto, že by se mi postavili na truc, ale nemáme vůbec čas a oni jsou na rozdíl ode mě chytrý. Já bych trénovala všechny disciplíny furt, ale ono to nejde," řekla.

Na svahu si při slalomu užívala les branek. "Vyřádila jsem se, může se do nich pořádně mlátit, což ve sjezdech nejde, takže to bylo super," uvedla.

Kombinaci jela mezi elitou jen předloni na MS ve Svatém Mořici a skončila dvacátá. A na páteční závode se těší. "Doufám, že se mi to trošku povede, aby to nebyla úplná ostuda," řekla a dodala, že nepojede závod jen jako přípravu na nedělní sjezd. "Jsem závodní typ, já nic vlažit nebudu. Pojedu to nejlepší, na co budu mít," ujistila Ledecká.

Základem pro dobrý výsledek v kombinaci bude sjezd. Na trať se spustí s maximální koncentrací a touhou vyhrát. Nejezdí ale na hranici absolutního rizika. "Snažím se jet tak, abych měla vždycky rezervu, protože ve sjezdu je to dost nebezpečné. Nemám toho zdaleka naježděno jako ostatní holky a nemůžu si dovolit jet na sto procent. Ale snažím se tomu dát maximum a zajet, co mi radí Ondra a Tomáš Bankovi. A nezkazit to moc těm fantasticky udělaným lyžím od Olsena (servismana Petra Kouřila)," podotkla.