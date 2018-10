Praha - Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká po úspěchu na hrách v Pchjongčchangu čelí někdy nereálným očekáváním, že se bude i na lyžích opakovaně umisťovat na čelných pozicích. Sama si ale myslí, že cesta na špičku pro ni bude ještě dlouhá. Její lyžařský trenér Tomáš Bank ale doufá, že by už na přelomu listopadu a prosince v kanadském Lake Louise mohla atakovat první desítku. Nový fyzioterapeut Ledecké Michal Lešák se hned osvědčil, když jí při prvním setkání uvolnil záda. Ledecká dnes dostala pětikilogramovou čokoládu s vlastním portrétem a má lyžařskou panenku Barbie, která vypadá přesně jako ona.

Zatímco na snowboardu byla Ledecká na olympiádě favoritkou, zlatou medailí v superobřím slalomu na lyžích šokovala celý sportovní svět. A veřejnost od ní nyní očekává, že to zopakuje. "Často se s tím teď setkávám, že spousta lidí ode mě čeká daleko víc, než si myslím, že jsem schopna dosáhnout tady v tom místě mé kariéry, kde teď zrovna jsem. Musím říct, že druhý nejlepší výsledek bylo sedmnácté místo v super-G, a to mě vždycky vrací zpátky do reality," řekla Ledecká na dnešní tiskové konferenci.

Zopakovala, že se bude při každém startu snažit zajet tu nejlepší jízdu a vyhrát. "Ale myslím, že se na tu špičku budu dostávat ještě dlouho. Doufám, že co nejkratší dobu, ale jsem realistická a vím, že to trvá. Já budu trpělivá a budu se snažit zlepšovat krok po kroku," doplnila.

Záznam z TK Ester Ledecké:

Po povedené přípravě v rychlostních disciplínách trenér Bank věří, že se může prosadit hned při vstupu do Světového poháru. "Ještě není, ale bude připravená dobře. A doufám, že hned na prvních závodech v Lake Louise bude atakovat první desítku," prohlásil.

Ledecká pořád nemá úplně jasno, jak vyřeší kolizi lyžařského a snowboardového MS. "Můj snowboardový trenér Justin Reiter už asi poosmé píše na mezinárodní svaz a snaží se nějak posunout termín toho snowboardového závodu, abych mohla jet obojí. Já pořád věřím v tuhle variantu, ačkoliv je to asi naivní pud sebezáchovy. Já bych prostě ráda jela obojí. Ale budu se muset rozhodnout tak, nebo tak," přemítala.

Pravděpodobnější je její start v Aare na lyžařském MS. "Máme předběžný plán, kde je to napsané do mistrovství světa a počítá se s tím, že se pojede na lyže. Samozřejmě podle průběhu sezony se s tím může něco dělat," řekl Bank.

Ledecká se pod jeho vedením chtěla v této sezoně věnovat více i technickým disciplínám. Mimo jiné kvůli březnovému SP ve Špindlerově Mlýně. Trénink obřího slalomu jí ale zatím výrazně narušuje počasí. "Už v Chile nám to zhatilo nejdřív málo sněhu a pak moc sněhu. A teď nám to možná taky zhatí moc sněhu, protože máme v plánu čtyři dny intenzivního tréninku obřího slalomu, ale ta předpověď je strašná," řekl Bank. Ledecká se chystá na soustředění do Rakouska, kvůli kterému si v neděli nepůjde na Hrad osobně převzít státní vyznamenání z rukou prezidenta Miloše Zemana.

Poslední dva týdny věnovala Ledecká snowboardu. "Teď jsem se vrátila ze soustředění v Itálii. Najezdila jsem spoustu kilometrů. Mohli jsme využívat skútr, to bylo super, najezdili jsme až dvacet kilometrů za den. Máme dobrá prkna, zkoušeli jsme nové věci v technice. Mám ještě spoustu rezerv, doufám, že v příští sezoně budu zase o kus rychlejší," dodala třiadvacetiletá sněhová "obojživelnice".

Ledecká má nového fyzioterapeuta, hned napoprvé jí uvolnil záda

Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká má nového fyzioterapeuta Michala Lešáka. Ten nahradil Jakuba Marka, který se rozhodl z týmu odejít a otevřít si v Česku vlastní praxi. Lešáka, který v té době pracoval na klinice v Salcburku, česká lyžařka a snowboardistka na jaře pozvala na trénink na ledovcích. Záhy se osvědčil, když jí uvolnil záda.

Ledecká průběžně zkoušela více fyzioterapeutů. "Méďu jsem pozvala na trénink na ledovcích na jaře. Měla jsem tam shodou okolností trochu zablokovaná záda. On mi je do druhého dne spravil tak, že jsem mohla jezdit," popsala, jak vypadal "vstupní pohovor".

K přezdívce nový člen týmu přišel rychle. "Přišlo mi, že to k němu sedí. Já jsem se ho zeptala, jestli mu to nevadí, ale i kdyby jo, tak bychom mu tak stejně říkali," řekla. "Já asi tak trochu vypadám, proto mi tak říkaj," glosoval to Lešák.

Když hned při prvním setkání s českou sportovní hvězdou dostal úkol, byl nervózní. "Nervozita byla dvojnásobná, dvojnásobnou olympijskou vítězku nemáte každý den. Musel jsem zapojit všechno možné a vyšlo to," vyprávěl.

S Ledeckou byl pak na soustředění v Chile a oba si začátek spolupráce pochvalovali. "Myslím, že jsme si sedli a je to super," řekl Lešák. "Je to nejen výborný fyzioterapeut, ale také skvělý parťák," doplnila Ledecká.

Její záda, která ji potrápila hlavně na olympijských hrách v Soči, momentálně drží. "Budu na tom dál intenzivně pracovat, aby to vydrželo celou sezonu a nebyly tam zdravotní problémy," řekla. Musí také dávkovat tréninkovou zátěž tak, aby tělo zvládlo oba sporty. Trenéři ji často musejí brzdit, protože Ledecká by nejraději na svahu jezdila co nejdéle. "Já jsem vzpurná na konci tréninku," přiznala.

Ledecká má pět kilo čokolády a Barbie, která vypadá jako ona

Ester Ledecká na dnešní tiskové konferenci dostala pětikilogramovou čokoládu s vlastním portrétem a panenku Barbie, která vypadá přesně jako ona. Má na sobě lyžáky a kombinézu inspirovanou superhrdiny. I tyto nezvyklé dary vynesl české "obojživelnici" její dvojnásobný zlatý úspěch na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

Ledecká je nově součástí týmu "Milka Ski Stars", kam v minulosti patřila i někdejší světová šampionka ve slalomu Šárka Strachová. Obří čokoláda pro ni představovala velmi příjemný začátek spolupráce, protože je velkou milovnicí této sladkosti. "Tohle je ta chvíle, kdy se mi plní sen. Když jsem byla malinká, tak jsme měli Milka Cup. Od té doby mám milku strašně spojenou s lyžováním a s tím, co mám ráda," rozplývala se Ledecká.

Plánovala, jak dobrotu naloží servismanovi Petru Kouřilovi do auta. "Má tam málo věcí, ten bude nadšenej. A budeme ji postupně jíst," smála se Ledecká.

Vozit sebou může také novou hračku, která má o poznání menší rozměry. Má totiž vlastní panenku Barbie, která byla vyrobena pouze pro ni a nikde se nedá koupit. "Hrozně jsem se na ni těšila, dneska jsem nemohla dospat, až si s ní budu moci hrát," radovala se Ledecká.

Každý rok firma Mattel vyrobí zhruba deset neprodejných panenek Barbie s vizáží významných ženských osobností. Je to součást iniciativy Dream Gap, která má dívkám na celém světě ukázat, že se mohou stát, kýmkoliv chtějí. Vlastní panenku už mají například boxerská šampionka Nicola Adamsová nebo italská fotbalistka Sara Gamaová.