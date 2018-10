Praha - Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká po úspěchu na hrách v Pchjongčchangu čelí někdy nereálným očekáváním, že se bude i na lyžích opakovaně umisťovat na čelných pozicích. Sama si ale myslí, že cesta na špičku pro ni bude ještě dlouhá. Její lyžařský trenér Tomáš Bank ale doufá, že by už na přelomu listopadu a prosince v kanadském Lake Louise mohla atakovat první desítku.

Zatímco na snowboardu byla Ledecká na olympiádě favoritkou, zlatou medailí v superobřím slalomu na lyžích šokovala celý sportovní svět. A veřejnost od ní nyní očekává, že to zopakuje. "Často se s tím teď setkávám, že spousta lidí ode mě čeká daleko víc, než si myslím, že jsem schopna dosáhnout tady v tom místě mé kariéry, kde teď zrovna jsem. Musím říct, že druhý nejlepší výsledek bylo sedmnácté místo v super-G, a to mě vždycky vrací zpátky do reality," řekla Ledecká na dnešní tiskové konferenci.

Zopakovala, že se bude při každém startu snažit zajet tu nejlepší jízdu a vyhrát. "Ale myslím, že se na tu špičku budu dostávat ještě dlouho. Doufám, že co nejkratší dobu, ale jsem realistická a vím, že to trvá. Já budu trpělivá a budu se snažit zlepšovat krok po kroku," doplnila.

Záznam z TK Ester Ledecké:

Po povedené přípravě v rychlostních disciplínách trenér Bank věří, že se může prosadit hned při vstupu do Světového poháru. "Ještě není, ale bude připravená dobře. A doufám, že hned na prvních závodech v Lake Louise bude atakovat první desítku," prohlásil.

Ledecká pořád nemá úplně jasno, jak vyřeší kolizi lyžařského a snowboardového MS. "Můj snowboardový trenér Justin Reiter už asi poosmé píše na mezinárodní svaz a snaží se nějak posunout termín toho snowboardového závodu, abych mohla jet obojí. Já pořád věřím v tuhle variantu, ačkoliv je to asi naivní pud sebezáchovy. Já bych prostě ráda jela obojí. Ale budu se muset rozhodnout tak, nebo tak," přemítala.

Pravděpodobnější je její start v Aare na lyžařském MS. "Máme předběžný plán, kde je to napsané do mistrovství světa a počítá se s tím, že se pojede na lyže. Samozřejmě podle průběhu sezony se s tím může něco dělat," řekl Bank.

Ledecká se pod jeho vedením chtěla v této sezoně věnovat více i technickým disciplínám. Mimo jiné kvůli březnovému SP ve Špindlerově Mlýně. Trénink obřího slalomu jí ale zatím výrazně narušuje počasí. "Už v Chile nám to zhatilo nejdřív málo sněhu a pak moc sněhu. A teď nám to možná taky zhatí moc sněhu, protože máme v plánu čtyři dny intenzivního tréninku obřího slalomu, ale ta předpověď je strašná," řekl Bank. Ledecká se chystá na soustředění do Rakouska, kvůli kterému si v neděli nepůjde na Hrad osobně převzít státní vyznamenání z rukou prezidenta Miloše Zemana.

Poslední dva týdny věnovala Ledecká snowboardu. "Teď jsem se vrátila ze soustředění v Itálii. Najezdila jsem spoustu kilometrů. Mohli jsme využívat skútr, to bylo super, najezdili jsme až dvacet kilometrů za den. Máme dobrá prkna, zkoušeli jsme nové věci v technice. Mám ještě spoustu rezerv, doufám, že v příští sezoně budu zase o kus rychlejší," dodala třiadvacetiletá sněhová "obojživelnice".