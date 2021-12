Ledecká se vrátila na snowboard druhým místem, ve finále v Carezze spadla

Carezza (Itálie) - Ester Ledecká se vrátila po roce na snowboard druhým místem v paralelním obřím slalomu Světového poháru v italské Carezze. Olympijská vítězka zaváhala v Dolomitech až ve finále, v kterém v souboji s Rakušankou Danielou Ulbingovou upadla.

"Jsem moc spokojená. Závod byl skvělý. Neměli jsme moc času potrénovat na prudkých kopcích, takže v tomhle to byla to trošku premiérka. Jsem ráda, že jsem zpátky, a že se mi to takhle povedlo," řekla Ledecká v nahrávce pro média. "Celý závod vyšel fajn, škoda poslední jízdy."

Ledecká dávala v poslední době přednost závodům ve sjezdovém lyžování a Světový pohár na snowboardu jela po roce a čtyřech dnech. Předtím na něm závodila loni v prosinci, kdy vyhrála obří slalom v Cortině d'Ampezzo. A právě tam se v sobotu pojede další paralelní obří slalom SP.

Ledecká jasně vládla v Carezze kvalifikaci, kterou vyhrála skoro o dvě vteřiny. Mohla si díky tomu vybírat trať a celou vyřazovací část odjezdila v červených brankách.

V první jízdě malinko ztrácela na Němku Carolin Langenhorstovou, ale výborně zajela spodnější pasáž a s přehledem postoupila. Ve čtvrtfinále si poradila se Švýcarkou Ladinou Jennyovou a osmnáctiletou Japonku Cubaki Mikiovou porazila v semifinále o 33 setin.

Útok na třetí výhru v Carezze, kde triumfovala v letech 2015 a 2017, skončil v osmé brance finálové jízdy. Ledecká chybovala při výjezdu z předešlé brány a při snaze dostat se do pravotočivé zatáčky spadla na záda. "Trať se hodně zhoršovala, byla dost rozsekaná. Nebylo to úplně příjemné poježdění a muselo se bojovat. Byla jsem tam pozdě, snažila jsem se to dohnat a sekla se mi trochu hrana," popsala. Sice se do trati vrátila, ale s Ulbingovou prohrála o tři a půl vteřiny.

Na snowboardu se šestadvacetiletá Ledecká probojovala na stupně vítězů ve Světovém poháru již po dvaatřicáté z 54 závodů. Na kontě má 19 výher, druhá skončila podeváté v kariéře.

Třetí byla Němka Ramona Hofmeisterová, která vede po třech závodech celkové pořadí SP paralelních disciplín. Závod mužů vyhrál Němec Stefan Baumeister. Další čeští reprezentanti Zuzana Maděrová, Klára Šonková, Adam Počinek a Viktor Brůžek skončili v kvalifikaci.

SP v Carezze - paralelní obří slalom: Muži: 1. Baumeister (Něm.), 2. Loginov (Rus.), 3. Coratti (It.), ...67. Počinek, 69. Brůžek (oba ČR). Průběžné pořadí SP (po 3 z 12 závodů): 1. I Sang-ho (Korea) 220 b., 2. Baumeister 196, 3. Loginov 151. Ženy: 1. Ulbingová (Rak.), 2. Ledecká (ČR), 3. Hofmeisterová (Něm.), ...47. Šonková, Maděrová (obě ČR) - diskvalifikována. Průběžné pořadí SP (po 3 z 12 závodů): 1. Hofmeisterová 190, 2. Ulbingová 181, 3. Zoggová (Švýc.) 162, ...10. Ledecká 80.