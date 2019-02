Aare (Švédsko) - Po dvou měsících se Ester Ledecká vrací na snowboard. Ze sjezdařského mistrovství světa v Aare odletěla do korejského Pchjongčchangu, kde před rokem získala dva olympijské triumfy. Po návratu na "zlatý kopec" si vyzkouší i budoucí olympijskou sjezdovku v Číně.

"Přesně tak, mám to hezky seřazené," řekla Ledecká před cestou do Asie. O víkendu bude startovat na prkně ve Phoenix Parku u Pchjongčchangu, kde loni vyhrála olympijský paralelní obří slalom. O týden později se přesune do Secret Garden, tam se v roce 2022 pojede olympijský závod v rámci zimních her v Pekingu.

V Pchjongčchangu loni Ledecká nejdříve šokovala triumfem v superobřím slalomu na lyžích a pak na snowboardu ziskem zlata potvrdila roli favoritky. Nostalgii při návratu na "místo činu" cítit nebude. "Na závody se těším a mám radost, že už jsem tam byla, že ten kopec znám. Je to krásný a je tam hezký sníh," vzpomínala.

Na snowboardu v této zimě zatím závodila jen dvakrát. V prosinci skončila v paralelním obřím slalomu v Carezze druhá a v Cortině vyhrála. Od té doby jezdila na lyžích. "Už se na snowboard moc těším, ale je fakt, že jsem na něm nestála hodně dlouhou dobu. Budu se do toho muset trochu dostat. Je to trochu výzva, za jak dlouho se mi povede dostat se do té své pohody," uvedla Ledecká.

Ve Světovém poháru na snowboardu přišla jen o tři závody. V celkovém pořadí paralelních disciplín je šestá s odstupem 870 bodů za vedoucí Švýcarkou Julií Zoggovou a stále má teoretickou šanci získat počtvrté v řadě velký křišťálový glóbus. Do konce sezony se pojede šest závodů, vítězka v každém bere tisíc bodů.

"Vůbec netuším, jestli to jde, ale spíš si myslím, že šance je hodně malá. Záleží, jak se do toho dostanu a jestli budu schopná rychle přepnout (z lyží na snowboard) a dohnat holky. Mají slušný náskok," konstatovala třiadvacetiletá Ledecká.

Po korejských a čínských startech budou další závody na snowboardu začátkem března ve švýcarském Scuolu a finále 24. března ve Winterbergu. "Ten bych taky chtěla jet. Uvidíme, jak se to celé vyvine. Ale v plánu je," řekla Ledecká. Mezitím bude mít ještě i Světový pohár na lyžích. Pravděpodobně pojede v Soči, ve Špindlerově Mlýně, a pokud se do něj dostane, tak také finále sjezdařského Světového poháru v Soldeu.