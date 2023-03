Ledecká se vrací do závodů, v Rogle ji čeká obří slalom na snowboardu

Rogla (Slovinsko) - Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká se dnes téměř po roce vrátí na soutěžní svah. Česká hvězda zimních sportů, jež dlouho léčila zlomenou klíční kost, nastoupí ve slovinském středisku Rogla do závodu Světového poháru v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Ve startovních listinách pro dopolední kvalifikace jsou vedle Ledecké také Zuzana Maděrová, Klára Šonková a Adam Počinek.

Ledecká naposledy závodila loni 17. března, kdy jela superobří slalom ve finále lyžařského Světového poháru. O aktuální sezonu na lyžích ale přišla úplně. Po letní nehodě na elektrickém skateboardu musela se zlomenou klíční kostí podstoupit dvě operace a teprve začátkem února mohla začít trénovat na zasněžených svazích. Minulý týden lyžařský svaz oznámil, že stihne alespoň poslední dva závody SP na snowboardu.

Na snowboardu bude sedmadvacetiletá česká reprezentantka závodit poprvé od loňských zimních olympijských her v Pekingu, kde v paralelním obřím slalomu obhájila zlato z Pchjongčchangu 2018. Po závodě ve Slovinsku by se měla přesunout do německého Berchtesgadenu, kde se v sobotu 18. března pojede paralelní slalom. To bude poslední individuální závod tohoto ročníku snowboardového SP.