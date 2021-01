Ledecká se před druhým místem vracela na hotel a zdřímla si

Crans Montana (Švýcarsko) - Ještě za tmy vyrazila Ester Ledecká poprvé na svah v Crans Montaně. Původní start dnešního sjezdu měl být už v deset hodin dopoledne, ale kvůli sněžení byl přeložen. Proto se vrátila na hotel, pospala si a v závodu na zkrácené trati se skvělou jízdu vyšvihla na druhé místo.

"Mám z toho obrovskou radost. Je to můj druhý nejlepší výsledek ve sjezdu. Pořád je na čem pracovat, ale byla to dobrá jízda. Moc jsem si to užila," řekla v nahrávce pro média Ledecká. Lépe zajela jen předloni v prosinci v Lake Louise, kde slavila svoji první výhru ve sjezdu i celkově ve Světovém poháru v alpském lyžování.

Ve švýcarském středisku nestačila jen na Italku Sofii Goggiaovou, která v současnosti sjezdům dominuje. Vyhrála potřetí za sebou. "Sofie je skvělá, rychlá, ale takových je tam dalších minimálně dvacet," řekla Ledecká. "Všechny jsou něčím výjimečné a chtějí vyhrát. Nesnažím se předjet jen Sofii, ale snaží se předjet všechny. Taky doufám, že mám formu a že se bude jenom lepšit."

Před závodem se Ledecká vydala na kopec ještě za tmy. "Jsem snaživka, chtěla jsem si dát pár jízd před prohlídkou. V ten moment to odložili a řekli, ať holky zůstanou na hotelu," uvedla Ledecká. Stejně to udělala i domácí Corinne Sutterová.

Proto se Ledecká vrátila na hotel a využila čas, aby se dospala. "Nejsem moc ranní ptáče a vstávat s pětkou na budíku je pro mě špatný. Tak jsem si dala na hoďku a půl šlofíka a myslím, že mi ta energie pomohla," pochvalovala si.

Před rokem v Crans Montaně skončila třetí v kombinaci. "Mám z loňska už nějakou zkušenost. Každou jízdou poznávám, jak nějaké pasáže zajet líp. Doufám, že i tahle jízda mi něco dá do zítřka a do těch dalších dní," uvedla svěřenkyně kouče Tomáše Banka.

V sobotu je na pořadu další sjezd. Ledecká tak má šanci se ještě o místo posunout. "Budu se snažit odpočinout, udělat fyzio a připravit se," řekla. Doufá, že zrychlí. "Bylo tam pár chyb. Těším se, jak jízdu s trenéry rozebereme a přijdeme na to, kde by se dalo zrychlit, abych chyby odstranila a jela ještě líp," prohlásila dvojnásobná olympijská vítězka.