Ledecká se poprvé v SP dostala do elitní desítky v super-G

Krasnaja Poljana (Rusko) - Olympijská vítězka Ester Ledecká zajela nejlepší superobří slalom ve Světovém poháru. V Krasné Poljaně, kde lyžařky bojovaly o olympijské medaile na hrách v Soči v roce 2014, skončila desátá. Na vítěznou Italku Federicu Brignoneovou česká reprezentantka ztratila 1,24 sekundy. Překonala tak své maximum v této disciplíně v elitním seriálu, kterým byla dosud jedenáctá příčka z italské Val Gardeny v prosinci 2018.

Olympijská šampionka z Pchjongčchangu Ledecká v tomto ročníku SP obsadila v superobřím slalomu 30. a 31. místo. Minulý týden v Bansku super-G kvůli únavě vynechala. V olympijském středisku Roza Chutor se jí ale zadařilo a navzdory chybě v horní třetině trati uzavírala elitní desítku. "Já jsem spokojený, ta jízda byla dobrá. Samozřejmě jsem trošku zklamaný, že tam byla jedna velká chyba, která stála Ester opravdu pěkné umístění," řekl České televizi trenér Ledecké Tomáš Bank.

Dnešní superobří slalom byl jediným závodem, který se v Krasné Poljaně odjel. Sobotní sjezd i předchozí plánované tréninky zhatilo počasí. "Mám hlavně radost, že se to dnes odjelo, protože to zas vypadalo, že se to bude posouvat nebo rušit. Takže jsem ráda, že stihli sjezdovku připravit takto dobře a mohly jsme jet. Jízdu jsem si hrozně užila. Musím poděkovat celému týmu, který opět odvedl skvělou práci. Umístění v Top 10 je skvělý výsledek. Máme radost," řekla Ledecká.

Pro čtyřiadvacetiletou českou lyžařku a snowboardistku ale odložení závodů možná byla výhoda. "Jsem hlavně spokojený, že jsem překonali tu malou krizi, co byla minulý týden. Nahrál nám program, který nám dopřál hodně odpočinku," uvedl Bank.

V Krasné Poljaně chyběla nejlepší lyžařka současnosti Američanka Mikaela Shiffrinová. Vedoucí žena super-G dala přednost tréninku technických disciplín. Její absence nejlépe využily Italky. Potřetí v kariéře vyhrála superobří slalom v SP Brignoneová, která sbírá úspěchy především v obřím slalomu. Druhá skončila se ztrátou dvou desetin Sofia Goggiaová. Třetí příčku obsadila Švýcarka Joanna Hählenová.

"Obojživelnice" Ledecká bude pokračovat na lyžích. Příští týden ji čeká sjezd a superobří slalom v německém Garmisch-Partenkirchenu.

Pořadí super-G žen v Krasné Poljaně:

1. Brignoneová 1:25,33, 2. Goggiaová (obě It.) -0,20, 3. Hählenová -0,34, 4. C. Suterová (obě Švýc.) -0,42, 5. Venierová (Rak.) -0,55, 6. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,68, 7. Veithová (Rak.) -0,69, 8. Rebensburgová (Něm.) -0,87, 9. Miradoliová (Fr.) -0,97, 10. Ledecká (ČR) -1,24.

Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 4 ze 7 závodů): 1. Brignoneová 216, 2. C. Suterová 200, 3. Shiffrinová (USA) 186, 4. Rebensburgová a Goggiaová obě 180, 6. Gutová-Behramiová 167, ...27. Ledecká 27.

Průběžné pořadí SP (po 22 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1225, 2. Brignoneová 955, 3. Vlhová (SR) 830, 4. Bassinová (It.) 620, 5. Holdenerová (Švýc.) 493, 6. C. Suterová 472, ...16. Ledecká 260, 75. Dubovská 35, 91. Capová (obě ČR) 21.