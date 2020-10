Ledecká prvně bodovala v obřím slalomu SP, v Söldenu byla dvacátá

Sölden (Rakousko) - Ester Ledecká obsadila na úvod Světového poháru 20. místo v obřím slalomu v Söldenu a poprvé v kariéře v této disciplíně v elitním seriálu bodovala. Výhrou zahájila sezonu Italka Marta Bassinová před krajankou Federicou Brignoneovou, obhájkyní celkového prvenství v seriálu i disciplíně.

Česká olympijská vítězka v super-G se v obřím slalomu představila po více než dvou a půl letech, naposledy ho jela na mistrovství Švýcarska v dubnu 2018. Ve Světovém poháru absolvovala tuto disciplínu pouze jednou, a to právě na rakouském ledovci před třemi lety; tehdy skončila v 1. kole.

"Mám velkou radost, že se mi to takhle povedlo. Jsem ráda, že se sezona takhle nakopla, a myslím, že jsme na dobré cestě," řekla čtyřiadvacetiletá Ledecká pod svahem Radiožurnálu.

Po první jízdě, v níž viditelnost výrazně komplikovala mlha, figurovala Ledecká na 27. příčce. Ve druhém kole, které už se jelo za ideálních podmínek, zajela 16. čas a v celkovém pořadí si i v kombinaci s výpadky několika soupeřek o sedm míst polepšila.

Po druhé jízdě dokonce chvilku seděla v křesle pro vedoucí závodnici. "To byl každopádně fajn pocit," usmála se a dodala: "Přála jsem si, abych se dostala do druhého kola a mohla jet dvě jízdy, protože to je krásný kopec a zkušenost do budoucna. Jsem ráda, že se mi to povedlo. Navíc si myslím, že jsem zajela dobrou jízdu na to, co mám natrénováno v obřáku a přes dva roky jsem v něm nezávodila."

Start byl ve výšce 3040 metrů a náročnou sjezdovku Rettenbach organizátoři preparovali vodou. Proto byla trať velmi zledovatělá. "Zužitkovala jsem svoje krasobruslařské a hokejové geny," vtipkovala Ledecká, jejíž matka Zuzana bývala krasobruslařkou a děda Jan Klapáč je hokejovým mistrem světa.

Bassinová i Brignoneová zvládly úvodní kolo suverénně, vytvořily si velký náskok a své pozice ve finále uhájily. Na třetí místo se díky nejlepší jízdě druhého kola posunula jedna z favoritek Slovenka Petra Vlhová, která útočila z desáté příčky. Loňská vítězka ze Söldenu Alice Robinsonová z Nového Zélandu se naopak po chybě ve 2. kole propadla z páté na 12. pozici.

Tradičního startu sezony, který se kvůli opatřením proti šíření koronaviru uskutečnil bez diváků, se nezúčastnila Mikaela Shiffrinová. Američanka léčí záda a do seriálu by se měla zapojit později. V neděli je na programu obří slalom mužů.

Výsledky úvodního závodu SP ve sjezdovém lyžování v Söldenu: Ženy - obří slalom: 1. Bassinová 2:19,69 (1:09,54+1:10,15), 2. Brignoneová (obě It.) -0,14 (1:10,12+1:09,71), 3. Vlhová (SR) -1,13 (1:11,56+1:09,26), 4. Gisinová (Švýc.) -1,30 (1:10,72+1:10,27), 5. Holtmannová (Nor.) -1,75 (1:10,46+1:10,98), 6. Goggiaová (It.) -2,47 (1:11,30+1:10,86) a Hrovatová (Slovin.) -2,47 (1:11,95+1:10,21), 8. Gutová-Behramiová (Švýc.) -2,56 (1:10,93+1:11,32), 9. Worleyová (Fr.) -2,79 (1:12,20+1:10,28), 10. Moltzanová (USA) -2,81 (1:12,43+1:10,07), ...20. Ledecká (ČR) -5:04 (1:13,30+1:11,43).