Crans Montana (Švýcarsko) - Parafrází slavného citátu Julia Caesara "Veni, vidi, vici" zhodnotila lyžařka Ester Ledecká dnešní superobří slalom v Crans Montaně. Po patnáctém místě v závodu, do kterého ve Švýcarsku nastoupila rozbolavělá den po těžkém pádu ve sjezdu, mohla olympijská šampionka říct, že přišla, viděla a přežila, na místo původního zvítězila.

"Veni, vidi, survive," konstatovala Ledecká v rozhovoru zastupující agentury Sport Invest. "Cítím se, jako kdyby mě přejel náklaďák," přiznala poté.

Pětadvacetiletá Ledecká najela v sobotu v rychlosti přes 109 km/h do ochranných sítích. Rozsekla si ret, který jí lékaři sešili v nemocnici v Sionu, a pochroumala rameno. O samotném karambolu a rozsahu zranění hovořit nechtěla.

Dnes zvažovala do poslední chvíle, jestli superobří slalom pojede. "Rozhodla jsem se pár minut před startem. Ale v hlavě jsem to měla už od včera, celej tým jel jako normálně. Nikdo ani na vteřinu nevypadl z tempa," podotkla.

Hodně práce měl zejména fyzioterapeut Michal Lešák. "Méďa mě celou zatejpoval, abych držela pohromadě. Obličej mi zatejpoval taky, aby mi nepraskly stehy a cestou mi tejp neplandal," popsala Ledecká, jak vypadala pod kombinézou.

Podle Lešáka měla dvě problematická místa. Prvním byl obličej. "Ještě pár dní se radši budu fotit jen zezadu," napsala Ledecká na sociální síti. Má totiž čtyři stehy na vnitřním rtu, hodně odřenin a výrazný otok. A kromě toho ji limitovalo i bolestivě naražené pravé rameno. "Bolelo to při každém lehkém otřesu, ale naštěstí se nám povedlo oboje zafixovat," řekl Lešák. "Pohyb dopředu nebyl tak bolestivý, takže sjezdová pozice byla možná a Ester to krásně zvládla," dodal.

Na pondělí si Ledecká naplánovala volný den. Během něj se přesune do Rakouska a ve čtvrtek by měla stát na startu tréninku sjezdu v Ga-Pa. "Těžko soudit, kdy bude úplně v pořádku. Budeme se snažit, aby byla připravená. Je bojovnice, takže si myslím, že Garmisch už je stoprocentně možný," řekl Lešák.

Byl to risk, který vyšel, řekl kouč o startu Ledecké v super-G

Úspěšný start Ester Ledecké v dnešním superobřím slalomu den po pádu ve sjezdu v Crans Montaně byl podle kouče Tomáš Banka důležitý. Zároveň ale představoval pro českou sjezdařku velký risk.

"Stav, v kterém byla, nebyl vůbec v závodním módu. Patnáctý místo pokládám za zázrak," prohlásil Bank v nahrávce pro média.

Ledecká spadla v sobotním sjezdu a super-G jela se zašitým vnitřním rtem, otokem a odřeninami obličeje, bolavým pravým ramenem a naraženou hýždí. Přesto skončila patnáctá, což je její šestý nejlepší výsledek ve Světovém poháru.

O její účasti v závodě ale nebylo jasno do poslední chvíle. Nakonec se mezi branky vydala, což je podle Banka důležité. "Po takhle těžkém pádu není jednoduché do toho znovu naskočit a jet rozumně. Ale ona jela velmi dobře, i když dělala nějaké chyby. Je důležité, že to překonala a sjela dobrou jízdu hned druhý den."

Kouč si zároveň uvědomoval, že případný další pád mohl mít pro Ledeckou velké následky. "To by byla katastrofa. Hodně dlouho by se z toho asi vzpamatovávala. Buďme rádi, že risk vyšel, a musíme poděkovat štěstěně," oddechl si Bank.

Ledeckou v nejbližší době čekají dva dny volna. Ve středu už by mohla trénovat. "Doufám, že za týden o tom ani nebude vědět, že v Garmischi bude bez zdravotních limitací," přál si trenér Bank.