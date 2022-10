Ledecká potvrdila zlomenou klíční kost, pro Kästle rozhodl elitní servisman

Praha - Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz potvrdila, že měla v létě zlomenou klíční kost. Hovořila také o přechodu na novou značku lyží. Odchod od Atomicu prý obrečela. Pro značku Kästle nakonec rozhodl elitní servisman Gunthram Mathis. Také v nadcházející sezoně hodlá kombinovat lyžování a snowboarding.

Kdy do ní vstoupí, není zatím jasné. Ledecká poprvé sama odhalila, s čím se od léta potýká. "Rozsekala jsem se při tréninku a byla jsem na operaci klíční kosti, jejíž kousky mi navlíkli na drát jako korálky. Mám pochroumaný rameno, ale bojuju, abych mohla co nejdřív vlítnout do bran," řekla závodnice, která minulý týden poprvé od úrazu lyžovala.

Bylo to na lyžích značky Kästle, k nimž přešla po skončení smlouvy s Atomicem. Od rakouské firmy měla nabídku na pokračování spolupráce, ale oslovili ji i další výrobci lyží. Společně s bývalým závodníkem Ondřejem Bankem, který patří do jejího týmu, testovali i jiné značky vybavení. Mezi nimi také Kästle.

Tuto tradiční rakouskou firmu od roku 2018 vlastní český miliardář Tomáš Němec a lyže se vyrábějí v Novém Městě na Moravě. "Zjistili jsme, že Kästle jsou naprosto srovnatelné s ostatními špičkovými lyžemi a navíc, že se na nich cítím bezpečně. To je pro mě nejzásadnější moment," uvedla Ledecká.

Definitivně se rozhodla, když pro ni majitel Kästle Němec sehnal servismana Mathise přezdívaného Tschunti. Ten dříve připravoval lyže pro Bodeho Millera. "Málem to se mnou šlehlo! Od prvního momentu bylo jasné, že jsme si souzeni… Usmál se na mě a já omdlela. Tolik pozitivní energie, takový zápal a nadšení. Profesionalita na té nejvyšší úrovni. Je radost s ním spolupracovat a já si velice vážím toho, že je v mém týmu," rozplývala se Ledecká.

Konec s Atomicem, kde začínala už jako šestnáctiletá, ale nenesla lehce. "Co si budeme vyprávět, obrečela jsem to hodně. A bylo to těžké nejenom pro mě. Pro všechny. Nejenom já, ale i moje rodina a můj tým to těžce nesl. Ale já jsem se rozhodla a vím, že správně," poznamenala vítězka superobřího slalomu na ZOH 2018 v Pchjongčchangu.

Vedle nového servismana, který by se mohl starat i o snowboardy, má i další novinky v realizačním týmu. "Přibyl druhý kondiční trenér a fyzioterapeut Jarda Blažek a hlavně s námi bude jezdit na vybrané závody i Ondra (Bank), z čehož mám velkou radost. Jinak vše při starém. Franze Gampera, Tomase Banka ani Roberta Trenkwaldera jistě představovat nemusím," řekla vítězka tří závodů lyžařského Světového poháru.

Ambice má stejné jako dříve - alespoň trochu se zlepšit a držet krok se světovou špičkou. "Závodit na lyžích a na snowboardu nejlíp, jak jen dovedu, a dělat sobě i fanouškům radost. Mým cílem je dělat i dobré jméno zemi, ve které jsem se narodila, v zahraničí. A být nejen sportovním, ale i morálním vzorem pro ostatní. To jsou moje celoživotní ambice," dodala.

O sporech kolem reprezentační smlouvy, kterou s lyžařským svazem stále neuzavřela, hovořit nechtěla. "Řešit ji přes média mi přijde hodně nevhodné. Svaz bohužel tento krok udělal, tak jsem musela zareagovat. Dál to nyní komentovat nechci. O výsledku budu samozřejmě informovat," řekla Ledecká. Její tým v pátek vydal prohlášení, že je připravená si sezonu hradit sama bez finanční podpory svazu, pro jejíž čerpání je reprezentační smlouva nezbytná.