Ledecká poprvé vyhrála superobří slalom SP

Val d'Isere (Francie) - Olympijská vítězka Ester Ledecká poprvé vyhrála superobří slalom ve Světovém poháru. Ve francouzském Val d'Isere zvítězila s náskokem tří setin před královnou rychlostních disciplín z minulé sezony Corinne Suterovou ze Švýcarska. V lyžařském Světovém poháru si Ledecká připsala druhou výhru po loňském triumfu ve sjezdu v kanadském Lake Louise.

České "obojživelnici" se stejně jako v minulé sezoně podařilo vyhrát závod elitního seriálu ve dvou různých sportech. Před osmi dny triumfovala v paralelním obřím slalomu na snowboardu v Cortině d'Ampezzo.

Když dojela se startovním číslem šest do cíle a vedla o 78 setin, dlouho si výsledkovou tabuli udiveně prohlížela. Vzápětí její výkon atakovala Suterová, která byla na třetím mezičase o osm setin rychlejší, ale v závěru lehce ztratila a zařadila se těsně za pětadvacetiletou Češku. Pak už Ledeckou ohrožovala jen Italka Federica Brignoneová, jež skončila se ztrátou 35 setin třetí.

Trenér Tomáš Bank už od prvních branek cítil naději na další skvělý závod své svěřenkyně. "Už jak to zabalila do sjezďáku, tak jsem tušil, že to dneska bude dobrý. Z toho projevu poznám, že dneska jede naplno. Vypadalo to hezky, jela dobře," řekl České televizi.

Vyplatilo se změnit linii ve druhé průjezdné bráně. "Řekl jsem si, že by bylo možná lepší jet trošičku dál od modré brány, aby měla jednodušší timing. Nabrala tam rychlost," pochvaloval si Bank.

Další triumf Ledecké přišel po nevydařeném ranním rozježdění. "Ester to ráno vůbec nešlo na warm upu a byly i slzičky," prozradil trenér. V superobřím slalomu, který překvapivě ovládla na olympijských hrách v Pchjongčchangu, si Ledecká výrazně vylepšila maximum ve Světovém poháru. Dosud byla nejlépe šestá na konci letošního února v italském La Thuile, kde jela super-G naposledy.

Ve Val d'Isere Ledecká uzavřela dnešním triumfem povedenou první rychlostní zastávku Světového poháru v této sezoně, při níž skončila šestá a sedmá ve sjezdech.

Ženy - super-G: 1. Ledecká (ČR) 1:24,64, 2. C. Suterová (Švýc.) -0,03, 3. Brignoneová -0,35, 4. Bassinová (obě It.) -0,46, 5. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,78, 6. Vlhová (SR) -0,84, 7. Goggiaová -0,85, 8. E. Curtoniová (It.) -1,17, 9. Gisinová (Švýc.) -1,24, 10. Cashmanová (USA) a Lieová (Nor.) obě -1,29.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 33 závodů): 1. Vlhová 465, 2. Gisinová 327, 3. Bassinová 323, 4. Brignoneová 308, 5. Goggiaová 302, 6. Shiffrinová (USA) 275, ...10. Ledecká 187, 40. Dubovská (ČR) 48.