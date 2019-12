Ledecká pokračuje na lyžích, pojede v Mořici i Val d'Isere

Praha - Ester Ledecká zůstane i po přesunu z amerického na evropský kontinent na lyžích. O nadcházejícím víkendu bude závodit ve Svatém Mořici a o týden později se přesune do francouzského Val d'Isere. ČTK informaci potvrdil manažer Ledecké Viktor Valta z agentury Sport Invest.

Ledecká začala sezonu premiérovým vítězstvím ve sjezdu na Světovém poháru v Lake Louise a v druhém sjezdu v Kanadě skončila o dvě setiny čtvrtá. V nedělním super-G už se olympijské vítězce v této disciplíně tolik nedařilo a uzavřela bodovanou třicítku.

Po superobřím slalomu spěchala Ledecká na letedlo do Calgary, dnes přistane v Mnichově a zamíří do Svatého Mořice. V sobotu pojede ve Švýcarsku super-G a v neděli paralelní slalom, do kterého dostala kartu mezinárodní federace FIS.

Paralelní slalom absolvují z Češek i úsekem nominované slalomářky Gabriela Capová a Martina Dubovská, překvapivě devátá ve slalomu SP ve finském Levi, kde startovala s číslem 56.

Ledecká poté zamíří do Francie a 21. prosince zkusí ve sjezdu navázat na skvělé výkony z Lake Louise. Bude tak mít šanci bojovat o další stupně vítězů i udržení vedoucí příčky v hodnocení disciplíny. O den později je v plánu kombinace.

Poprvé v kariéře nepojede pražská rodačka v prosinci ani jeden ze Světových pohárů na snowboardu. O víkendu vynechala paralelní závody v ruském Bannoje a nebude ani v Itálii - tento týden v Cortině d'Ampezzo a ten další v Carezze.

Na prkně čtyřnásobná celková vítězka paralelních disciplín stráví pravděpodobně celý leden, kdy jsou závody v rakouském Lackenhofu, švýcarském Scuolu, rakouském Bad Gasteinu a slovinské Rogle. Začátkem února se asi vrátí na lyže a zaměří se na sjezdy v ruském středisku Rosa Chutor a v německém Ga-Pa. Jisté má ve sjezdu také finále SP v druhé půlce března v Cortině d’Ampezzo.

Program startů Ledecké se ale může velmi rychle měnit. "Máme hrubý plán A, ale myslím, že v něm nastane hodně improvizace," řekla před sezonou.

V Lake Louise poznala Ledecká ekonomickou sílu alpského Světového poháru ve srovnání se snowboardingovým. Za výhru, čtvrté a 30. místo vydělala dle finančního žebříčku FIS před zdaněním 52.500 švýcarských franků (v přepočtu 1,22 milionu korun), tedy více než za celý minulý ročník SP na snowboardu, který v paralelních disciplínách celý vyhrála a šestkrát stála na stupních vítězů v jednotlivých závodech.